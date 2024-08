Un apellido con historia: la hija de Dennis Rodman guía a un Estados Unidos que va por el oro en el fútbol femenino

No es novedad decir que Estados Unidos es una potencia en el fútbol femenino. Por lo mismo, en cada competencia se pone el traje de candidato. Y los Juegos Olímpicos de París 2024 no son la excepción. El Team USA está en la final y aspira a la medalla de oro por quinta vez (la última fue en Londres 2012). Si en semifinales venció 1-0 a Alemania, en cuartos superó por la mínima a Japón. El único gol ante las asiáticas fue convertido por una jugadora que no solo sobresale por su capacidad con el balón. También porque trae en las venas sangre competitiva. Ella es Trinity Rodman, hija de la exestrella del básquetbol Dennis Rodman.

Nació el 20 de mayo de 2002 (22 años) en Newport Beach, California. Es hija del segundo matrimonio de Dennis, con Michelle Moyer. Antes, la otrora figura de los Chicago Bulls tuvo una relación con la icónica figura del espectáculo Carmen Electra. Dos años después de su nacimiento, los padres de Trinity se divorcian, con conflictos de por medio.

Trinity comenzó a jugar soccer a los cuatro años. Tanto su madre como su media hermana Alexis la alentaron a perseguir su sueño de convertirse en jugadora profesional. A los 10, ingresa al club SoCal Blues, donde gana cuatro campeonatos nacionales. Con el pasar del tiempo, se había comprometido a jugar fútbol universitario para los UCLA Bruins, antes de seguir a su hermano mayor a los Washington State Cougars, en 2020. Sin embargo, nunca jugó en la universidad porque la temporada de primer año se canceló a causa de la pandemia del COVID-19. Entonces, decidió convertirse en profesional.

Trinity Rodman, hija de Dennis Rodman y seleccionada de Estados Unidos. FOTO: REUTERS

A los 18 años, Trinity Rodman se erigió como la jugadora más joven en ser seleccionada en la historia del Draft de la National Women’s Soccer League (NWSL), la liga femenina de Estados Unidos (el equivalente a la MLS en los varones), luego de que el Washington Spirit se interesara en contar con ella (fue la segunda elección del Draft Universitario de 2021). Ese fue el puntapié inicial de una carrera en la cual se ha levantado, a los 22 años, en una pieza importante para el seleccionado norteamericano.

A fines de 2021, es nombrada la Novata del Año (rookie, como dicen los anglosajones) de la NWSL y miembro del once ideal. Su éxito le permitió firmar un nuevo contrato por cuatro años, por 1,1 millones de dólares, convirtiéndola en la mejor pagada en la historia de la liga. A mediados de 2022, fue nominada al Balón de Oro Femenino, acabando en el puesto 18° de las votaciones (la chilena Christiane Endler quedó en el lugar 12°). La ganadora fue la española Alexia Putellas.

En la temporada 2024 de la NWSL, la puntera derecha lleva cinco goles y cuatro asistencias en 15 partidos con la camiseta del Washington Spirit.

La familia Rodman

Hablar de Dennis Rodman (hoy de 63 años) es hablar de una de las figuras más excéntricas y polémicas que ha entregado esa fábrica de talento llamada NBA. Su historia en el baloncesto profesional partió en Detroit Pistons, en 1986, aunque su imagen se convertiría en imperecedera siendo parte de los Chicago Bulls entre 1995 y 1998, donde conformó un equipo de época junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y otros cracks.

Dennis Rodman.

Ganó cinco veces el título de la NBA, dos con los Pistons (1989 y 1990) y tres con los ‘Toros’ (96-97-98). Pese a ser un ícono del básquetbol en los años 90, no formó parte del Dream Team que ganó la medalla de oro en los JJ.OO. de Barcelona 1992, cita en la cual sí estuvieron Jordan y Pippen, más otras estrellas. Tampoco participó en Atlanta 1996. Le dijo que no al equipo norteamericano.

Hoy, es Trinity Rodman quien brilla en la cita de los cinco anillos haciendo su propio camino, en otra disciplina, siguiendo la estela de íconos como Mia Hamm o Carli Lloyd. Con la 5 en la espalda, ha aportado con tres goles y una asistencia en París 2024. Estados Unidos enfrenta a Brasil en la final del fútbol femenino, que se juega este sábado (11.00 horas de Chile). La Canarinha dio el batacazo al sacar de carrera a la España campeona del mundo. Eso sí, el favoritismo recae en el Team USA. El bronce fue para Alemania, que derrotó a España.