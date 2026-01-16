SUSCRÍBETE POR $1100
    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    Luis Mena entregó el listado de cara a su duelo ante las norteamericanas, el que está compuesto solo por jugadoras locales. Este 27 de enero será su primer encuentro del 2026 en el Harder Stadium de Santa Bárbara.

    Madelynne Alegría
    La Roja Femenina. Foto referencial de archivo @Selección Chilena Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

    La selección chilena femenina disputará en abril nuevos partidos por la Liga de Naciones, el torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. El equipo nacional enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay en una fecha triple de las Eliminatorias. Sin embargo, para llegar con buen ritmo a esos compromisos clave, Luis Mena y sus dirigidas disputarán un amistoso ante Estados Unidos en este mes de enero, a pesar de que no hay fecha FIFA.

    Una de las principales novedades de la lista es la ausencia de la arquera y capitana histórica Christiane Endler, junto a otras jugadoras habituales como Fernanda Pinilla, Camila Sáez o Sonya Keefe.

    ¿Quiénes son las nominadas para enfrentar a la tetracampeona mundial?

    Entre las llamadas por Mena se encuentran nueve jugadoras de Colo Colo, el cuadro que domina la escena nacional. Luego, aparecen seis de Universidad Católica, cuatro de Universidad de Chile y una de Coquimbo Unido.

    La nómina de 21 citadas se completa con la experimentada Gisela Pino, quien actualmente se encuentra sin club, tras salir recientemente de Universitario de Deportes de Perú. Ademas se destaca el llamado de futbolistas como Amparo Abarca, Valentina Peña, Francisca Vargas y Adriana Moreno, quienes aún no debutan en la Roja femenina adulta.

    Arqueras:

    • Ryann Torrero – Colo Colo
    • Catalina Mellado – Universidad Católica

    Defensas:

    • Michelle Acevedo – Colo Colo
    • Anaís Cifuentes – Colo Colo
    • Rosario Balmaceda – Colo Colo
    • Catalina Arias – Colo Colo
    • Fernanda Ramírez – Universidad Católica
    • Karen Fuentes – Universidad de Chile
    • Mariana Morales – Universidad de Chile
    • Gabriela García – Universidad de Chile

    Volantes:

    • Yastin Jiménez – Colo Colo
    • Yanara Aedo – Colo Colo
    • Yessenia López – Colo Colo
    • Amparo Abarca – Universidad Católica
    • Valentina Peña – Universidad Católica
    • Gisela Pino – sin club

    Delanteras:

    • Mary Valencia – Colo Colo
    • Vaitiare Pardo – Universidad Católica
    • Ámbar Figueroa – Universidad Católica
    • Adriana Moreno – Coquimbo Unido
    • Francisca Vargas – Universidad de Chile

    Más allá del resultado, el partido está planeado como una prueba de carácter formativo y competitivo, con tal de examinar el funcionamiento colectivo y respuesta táctica del equipo.

