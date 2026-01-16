Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

La selección chilena femenina disputará en abril nuevos partidos por la Liga de Naciones, el torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. El equipo nacional enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay en una fecha triple de las Eliminatorias. Sin embargo, para llegar con buen ritmo a esos compromisos clave, Luis Mena y sus dirigidas disputarán un amistoso ante Estados Unidos en este mes de enero, a pesar de que no hay fecha FIFA.

Una de las principales novedades de la lista es la ausencia de la arquera y capitana histórica Christiane Endler, junto a otras jugadoras habituales como Fernanda Pinilla, Camila Sáez o Sonya Keefe.

¿Quiénes son las nominadas para enfrentar a la tetracampeona mundial?

Entre las llamadas por Mena se encuentran nueve jugadoras de Colo Colo, el cuadro que domina la escena nacional. Luego, aparecen seis de Universidad Católica, cuatro de Universidad de Chile y una de Coquimbo Unido.

La nómina de 21 citadas se completa con la experimentada Gisela Pino, quien actualmente se encuentra sin club, tras salir recientemente de Universitario de Deportes de Perú. Ademas se destaca el llamado de futbolistas como Amparo Abarca, Valentina Peña, Francisca Vargas y Adriana Moreno, quienes aún no debutan en la Roja femenina adulta.

Arqueras:

Ryann Torrero – Colo Colo

Catalina Mellado – Universidad Católica

Defensas:

Michelle Acevedo – Colo Colo

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Rosario Balmaceda – Colo Colo

Catalina Arias – Colo Colo

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Karen Fuentes – Universidad de Chile

Mariana Morales – Universidad de Chile

Gabriela García – Universidad de Chile

Volantes:

Yastin Jiménez – Colo Colo

Yanara Aedo – Colo Colo

Yessenia López – Colo Colo

Amparo Abarca – Universidad Católica

Valentina Peña – Universidad Católica

Gisela Pino – sin club

Delanteras:

Mary Valencia – Colo Colo

Vaitiare Pardo – Universidad Católica

Ámbar Figueroa – Universidad Católica

Adriana Moreno – Coquimbo Unido

Francisca Vargas – Universidad de Chile

Más allá del resultado, el partido está planeado como una prueba de carácter formativo y competitivo, con tal de examinar el funcionamiento colectivo y respuesta táctica del equipo.