    El Deportivo

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Un numeroso grupo de hinchas irrumpieron en Matute para amenazar y golpear a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Otros futbolistas del plantel también habrían sido agredidos en su intento por defender a los acusados.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Barristas de Alianza Lima invadieron el entrenamiento para agredir a jugadores denunciados por abuso sexual.

    La denuncia por abuso sexual hacia Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña remece a Alianza Lima. Integrantes de Comando Sur, barra del club peruano, ingresaron al estadio Alejandro Villanueva para agredir a los futbolistas acusados.

    Un par de decenas de hombres forzaron las puertas de entrada del recinto, conocido popularmente como Matute, y quedaron cara a cara con los jugadores, quienes fueron amenazados.

    Conforme lo señalado por la prensa peruana, una serie de futbolistas habrían sido golpeados por defender a los tres denunciados. Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Luis Ramos y Fernando Gaibor habrían sido algunos de los agredidos.

    Según el medio El Comercio, a eso de las 11 de la mañana (hora local), un numeroso grupo de barristas hizo ingreso a la fuerza al interior del Matute, llegando hasta la zona de vestuarios. “Les vamos a meter palos a todos” o “Zambrano, conch..., les vamos a meter la mano por violines”, fueron algunos de los gritos que se lograron desprender de los videos viralizados en redes sociales.

    Los tres futbolistas fueron separados de Alianza Lima

    Zambrano, Trauco y Peña, también exseleccionados de Perú, fueron acusados por una mujer argentina de 22 años. Según el documento judicial, los hechos habrían ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde estaba hospedado el plantel dirigido por Pablo Guede, en el marco de la Serie de la Plata.

    En ese sentido, Alianza Lima se pronunció mediante un comunicado oficial sobre el grave hecho que involucra a tres de sus jugadores y máximos referentes: “El club ha separado a indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, consignó Alianza Lima.

    Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, sentenció.

    No obstante, el club blanquiazul todavía no se refiere a los violentos hechos protagonizados por los hinchas, donde se vio superada la seguridad del recinto. Tampoco se han detallado las medidas de seguridad que se tomarán para proteger al resto del plantel en los próximos entrenamientos.

    Cabe mencionar que el terremoto ocurre justo previo a la realización de la Noche Blanquiazul, tradicional jornada donde se presentan refuerzos de cara a la temporada 2026. Precisamente, se esperaba una noche histórica, pues se medirán con el Inter Miami de Lionel Messi, este viernes 23 de enero.

