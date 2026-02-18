SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tras los pasos de Sergio Henríquez: así cayó el prófugo líder de la WAM

    Casi un año y medio permaneció prófugo de la justicia quien es sindicado como autor de la muerte de un comunero mapuche, en un homicidio ocurrido en 2022. La misma indagatoria ha permitido determinar que las armas que se usaron en ese crimen se utilizaron en 15 atentados adjudicados por la Weichán Auka Mapu.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Weichan Auka Mapu, la WAM, negó vinculación con el asesinato de carabineros en Cañete.

    A las 8.45 horas de este martes, Sergio Alejandro Henríquez Valenzuela (33) tenía agendada una visita al Registro Civil de Tirúa para retirar su carnet de identidad que había tramitado días antes. Lo que no sabía, quien es sindicado como uno de los líderes de Weichán Auka Mapu (WAM), es que a esa hora la Policía de Investigaciones (PDI) seguía sus pasos.

    Con el trámite registral, la policía civil había activado sus alertas dado que Henríquez permanecía hace un año y medio prófugo. Hasta ahora, los investigadores habían podido determinar que el líder de la WAM contaba con una red de protección, así como también que sabía cuidar sus movimientos. Su pista se había perdido la madrugada del 12 de septiembre del 2024, cuando huyó en medio de un operativo de la PDI en que la Fiscalía Regional de La Araucanía asestó un duro golpe a la WAM, cuando los buscaban para detenerlos como autores de un homicidio ocurrido el 2022.

    Esa madrugada, más de 200 funcionarios de la policía civil y el respaldo de la Armada, arribaron a una serie de domicilios en Tirúa, Región del Biobío, de quienes presuntamente integraban una de las organizaciones más radicales y violentas que actúan en la Macrozona Sur. Sin embargo, ese operativo no será para nada fácil, ya que tal y como se preveía, uno de los sujetos intentó atacar a la policía, por lo que resultó muerto. Tras esa arremetida, ocho lograron ser detenidos y otros diez huyeron, entre ellos Henríquez, quien desde entonces contaba con una orden de detención solicitada por el fiscal Felipe González.

    De los ocho imputados detenidos por el homicidio ocurrido el 2022, todos irán a juicio oral en junio próximo. Mientras tanto, la tarde de este martes, en el Juzgado de Garantía de Carahue, el imputado que permaneció prófugo por un año y medio fue formalizado, tras lo cual quedó en prisión preventiva.

    Hasta antes del homicidio de 2022, no existían mayores certezas sobre el rol de Henríquez en la organización, sin embargo, en medio de la investigación encabezada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se le pudo sindicar como el líder de la organización radical que opera, principalmente, en el sur del Biobío.

    El homicidio

    La mañana del 5 de mayo de 2022, Manuel Huenupil, un comunero integrante de la comunidad “Quidiqueo Huenupil”, llegó hasta el predio “La Suerte” un terreno ocupado, pacíficamente, por dicha agrupación a la forestal Mininco y que se encuentra en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

    Sin embargo, al llegar a ese terreno, Huenupil y sus hijos se encontraron con una veintena de sujetos, quienes se identificaron como trabajadores “del Sergio Henríquez” y de la “Wiechan”. Ante la necesidad del comunero de “Quidiqueo Huenupil” para comunicarse con Henríquez, quien es sindicado como líder de la WAM llegó hasta el predio con el fin de enfrentar a la comunidad que anteriormente ocupaba ese terreno.

    Pasado el mediodía, el grupo que acompañaba Henríquez, alguno de ellos con el rostro cubierto, comenzaron a increpar a la comunidad, afirmando que “no les temblaba la mano para disparar a alguien”, según han declarado testigos. Y así fue. En medio de disparos al aire y al piso, y mientras las comuneros huían, abrieron fuego en contra de Huenupil, quien resultó herido mortalmente por la espalda mientras intentaba huir del lugar.

    Según se ha podido establecer, esa mañana el fallecido comunero murió por el impacto de una munición Brenneke calibre 12, la cual es percutada con una escopeta y que cuenta con amplio poder de fuego, ya que es conocida para la caza de jabalí. En el crimen de Huenupil, la munición logró atravesar todo el vehículo antes de herir mortalmente al hombre.

    Tras el fallecimiento del comunero mapuche, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía inició una serie de diligencias que le permitieron posicionar a Henríquez y el resto de los imputados en el lugar en que ocurrió el crimen. En ese predio lograron encontrar 112 vainillas de escopetas, las cuales según el análisis balístico también se han utilizado en otros 15 atentados en la Macrozona Sur, dos relacionadas a homicidios.

    Además de eso, entre la serie de antecedentes que existen del caso hay al menos 10 testimonios que confirman que el líder de la WAM es quien encabezó a ese grupo la mañana de ese día de 2022. Además, las antenas telefónicas también lo sitúan en ese lugar.

    La WAM en el radar

    Los primeros hechos reivindicados por la WAM comenzaron a ocurrir el 2014. Ese año, según las indagatorias, un grupo de sujetos se habrían separado de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y desde entonces comenzaron a realizar una serie de atentados, los cuales iniciaron con ataques a iglesias y hasta evolucionaron a la quema masiva de camiones.

    Desde entonces, su actuar siempre ha llamado la atención dada la violencia y la forma en que exponen aquello. Lo anterior, porque a diferencia de organizaciones como la CAM, estos sujetos han difundido videos con armas, a rostro cubierto y alejado de reivindicaciones más bien políticas.

    Lo anterior, porque hasta ahora no existe vinculación entre la WAM y sus supuestas reinvindicaciones mapuches. De lo que sí hay certeza es que Henríquez sería el líder de una organización criminal vinculada al tráfico y extracción ilegal de madera, lo que también se explicaría con el ataque en el fundo en el que resultó fallecido Manuel Huenupil.

    Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Su rol en la organización, según fuentes de La Tercera, también fue conocido gradualmente. Ya que desde los primeros atentados de la WAM, diversos testigos lo sindicaron como partícipe. Sin ir más lejos, en el crimen del comunero, él también era vecino del sector, por lo que fue rápidamente reconocido.

    Pese a la caída de uno de los líderes, según fuentes del Ministerio Público, aún existen diversas indagatorias en contra de la organización en su conjunto. Además, en el caso de Henríquez, también se le vincula a otros hechos por los cuales también se le investiga.

