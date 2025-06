El Cuarteto de Nos arrasa en Chile y se entusiasma con Viña: “Es un festival que trasciende… así que, ¿por qué no?" FOTOS: Kevin González

Dos horas de fiesta que parecen no acabar, donde niños desde los seis años cantan a la par con sus padres: esa es la algarabía que produce El Cuarteto de Nos, banda uruguaya que este sábado 7 de junio recién pasado llenó el Movistar Arena en el show más grande que han realizado en el país, y que es un reflejo de la fiebre que provoca entre sus fans chilenos, que no dejan de crecer con cada visita del grupo liderado por Roberto Musso.

El grupo, formado en Montevideo hace 41 años, está consciente de lo duro que ha sido llegar a saborear este momento. No por nada ya llevan 19 discos y giras que los tienen constantemente en la carretera por Latinoamérica y España. A medida que su fama se acrecienta, también lo hacen los shows, con visuales y escenarios más imponentes.

No en vano, la prueba de sonido antes del concierto del sábado duró más de dos horas, tiempo que usaron para sincronizar las canciones con todo lo que ocurre en las pantallas, algo que hasta hace unos años era desconocido para el grupo.

Ya terminada la prueba de sonido, y mientras el público comenzaba a aglomerarse en las puertas del recinto del Parque O’Higgins, Roberto Musso se sentó junto a Culto para hablar sobre Puertas, el nuevo estatus del Cuarteto y la posibilidad de llegar a escenarios importantes como el Festival de Viña del Mar o Lollapalooza.

—El último disco se llama Puertas, un título que tiene mucha simbología. Algunas se cierran y otras se abren, y en la actualidad pareciera que muchas están cerrándose. ¿A qué apuntan con este título?

Parece un sustantivo muy poco creativo (risas), pero si lo empiezas a desgranar un poco, tiene una simbología muy cargada. La figura de la puerta siempre la relaciono con la toma de decisiones personales de cada uno de nosotros. El ser humano es un producto de las decisiones que hemos tomado hasta hace un segundo atrás, para bien o para mal. Para mí, siempre estar parado frente a una puerta es una decisión. La canción que da nombre al disco habla de esa cantidad de puertas diferentes que cualquier ser humano, en este caso un viajero, encuentra al ir por un laberinto infinito de puertas. Es un resumen de hacia dónde va esa búsqueda, que en el caso de la canción es la búsqueda de la salvación, donde cada uno de nosotros tiene una definición personal sobre dónde está esa meta.

—En la gacetilla promocional del disco se denomina al grupo como una banda filosófica. ¿Qué hay de eso y cómo se traduce esa mirada de la vida y el mundo en tus letras?

Esa es más una definición que nos han puesto que una autodefinición (risas, nuevamente). Me preguntan muchas veces si estudié filosofía o psicología por las letras de las canciones, pero en realidad yo estudié matemáticas e ingeniería. Sin embargo, sí creo que hay un trasfondo psicológico y filosófico en un montón de canciones, sobre todo en los últimos discos. Increíblemente, me parece que son canciones cada vez más complicadas, con temáticas más profundas, y llama la atención cómo conectan con el público joven. Eso es algo para lo que todavía no tengo mucha explicación ni quiero buscarla, porque sé que ahí se acaba la magia.

—¿Precisamente, a qué atribuyes ese fenómeno de tener cada vez más fans que son niños y adolescentes?

Si uno hace una encuesta sobre cuándo conoció al Cuarteto, seguramente gana la opción de que fue antes de los 20 años de edad, por más que fuera la banda de los 90, de los 2000 o la de ahora, aunque ahora estemos mucho más veteranos y se note más la brecha. En todas las épocas nos ha pasado que hemos tenido una conexión con el público joven. A veces quiero conectar con el Roberto mucho más joven para escribir determinada canción, y lo que sí me ocurre es que en los shows veo a los pibes y me reconozco.

—¿Pasará precisamente por las letras y los juegos de palabras que generan ese vínculo?

Sí, porque los niños lo ven como algo lúdico. Ese desafío de aprenderse una canción con una letra complicada. Debe haber un montón de factores. Por eso, no es una búsqueda consciente, pues muchas canciones, cuando las compuse, pensé que las iba a entender gente de sobre 30 años, y siempre me equivoco. Lo que sí evito es meterme en el lenguaje actual juvenil, ya que muchas de esas cosas pasan rápidamente de moda. Prefiero proyectar la canción a largo plazo.

Creciendo concierto a concierto

El vínculo con Chile comenzó a fines de 2010, cuando se presentaron en La Batuta. Para entonces, ya habían sacado el disco Raro (2006), trabajo que cambió la historia del Cuarteto para siempre y que permitió que la banda comenzara a sonar con fuerza en Argentina, España, México y Colombia.

Gracias a dicho álbum y a los discos que le sucedieron, la banda ganó tracción dentro del público local. Solo en Santiago, en 2019 llenaron dos funciones en el Teatro Nescafé de las Artes (reuniendo en total a 2.000 personas); en 2022 fueron dos funciones en el Teatro Coliseo (5.000 personas en total); en 2024 serían dos funciones en el Caupolicán (sumando 10.000 personas); y este sábado llevaron 13.500 espectadores al Movistar Arena. Además de dichos shows, se han presentado en ciudades como Concepción y Quilpué, siempre agotando las localidades.

“El Cuarteto es una banda que ha crecido muy paulatinamente, pero siempre en ascenso. Siempre digo que estamos en el mejor momento de la banda o enfrentando el show más grande, lo que es rarísimo después de 40 años, pero con un repertorio reciente y no con canciones de hace tres décadas. Eso me parece súper interesante, junto con ir sumando público de nuevas generaciones. Por otro lado, siempre hemos crecido paralelamente en todos los países. Nos pasó en México, Perú, Ecuador y también en Chile, y nuestra carrera en Uruguay fue parecida también. Este show (del sábado) es muy grande para nosotros”, dice Roberto Musso.

—Chile ha sido un romance que se ha ido gestionando cita a cita y muy orgánicamente. Partieron en La Batuta, luego hicieron un par de Caupolicán y ahora llenan el Movistar Arena, una de las plazas más importantes del país y quizás de Sudamérica. ¿Cómo ha sido este proceso de ir creciendo en Chile y generando cada vez más fans?

Como bien dijiste, la palabra orgánico me encanta porque así fue nuestro crecimiento. Nunca fuimos una banda que sonara en el mainstream, pero sí es una banda muy de cercanía con el público. La gente sabe que el Cuarteto puede llegar a su ciudad y tocar en cualquier momento. Muchas veces los productores se sorprenden porque, siendo una banda sin tanta publicidad, vendemos más tickets que, de repente, un artista con mucha más exposición. Ese camino ha sido el camino habitual en cualquier lado.

—¿Qué se genera en los conciertos del Cuarteto que los hace tan especiales?

Una intensidad, energía y emoción muy, muy fuerte. Yo no miento cuando digo que, desde la primera sílaba que canto hasta la última, está todo el mundo cantando todas las canciones, mejor que yo, además. Las viven con una intensidad muy fuerte que, a mí, obviamente, me contagia. A veces veo a los chicos interpretando las canciones, poniéndose en la piel del personaje, llorando o gritando, y eso, en verdad, me encanta.

—Proyectando este fenómeno que han creado en Chile, y viendo los distintos escenarios en que se han presentado, ¿les gustaría presentarse en la Quinta Vergara o en Lollapalooza?

Nosotros siempre alternamos los shows propios con festivales. Viña es un festival que trasciende; diría que mis dos papás están muertos, porque si no, se morirían de la alegría. En Uruguay, en los 80 y 90, lo veían como el festival que había. Así que, ¿por qué no?