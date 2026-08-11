SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Copa Libertadores: la muralla de octavos de final que Daniel Garnero aspira a derribar con la UC

    El DT argentino de los cruzados ha superado la fase grupal en la mitad de sus participaciones (4 de 8). Sin embargo, no ha logrado sobrepasar la ronda de los 16 mejores. Inicia la llave contra Estudiantes, sin incorporaciones y con numerosas bajas, aspirando meterse en cuartos por primera vez.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este martes, Universidad Católica abre su serie de los octavos de final de la Copa Libertadores visitando a Estudiantes de La Plata. Luego de dar el gran batacazo de eliminar a Boca Juniors, ganando en La Bombonera, y siendo primero del “grupo de la muerte”, los cruzados alcanzaron la ronda de los 16 mejores después de cinco años. En 2021, con Gustavo Poyet, había sido la última vez. Sin refuerzos para la segunda parte del año y con numerosas bajas por lesión, Daniel Garnero planifica la serie ante los Pincharratas.

    “Obviamente pasan cosas (las lesiones), lamentablemente tendremos menos opciones, pero los que están vienen muy ilusionados. Nos vino muy bien ganar para sacarnos un montón de cosas de la cabeza. Estamos preparados para enfrentar un partido muy importante. Vamos a jugar una llave ante un rival con muchísima historia en el torneo, con una mística copera importantísima”, dijo el entrenador, luego del triunfo sobre Cobresal del viernes pasado, acabando con una mala racha de tres juegos sin ganar y 10 goles encajados.

    El exseleccionador de Paraguay sabe lo que significa la Copa Libertadores. Como futbolista, se crío en Independiente, el club más ganador del trofeo, con siete estrellas. En la actualidad, al mando de Católica, participa por octava vez como entrenador en el certamen. Por primera vez lo hace con un club no paraguayo. El exenganche desarrolló una extensa y exitosa carrera en la nación guaraní. Y sus siete presencias previas fueron con algún elenco de ese país. Eso sí, el DT trae aparejada una deuda que aspira saldar.

    Lo concreto es que Garnero nunca ha podido superar la valla de los octavos de final. En la mitad de las ocasiones en las que ha dirigido en la Libertadores sorteó la fase de grupos, incluyendo este año con los estudiantiles, sin embargo no ha logrado llegar a cuartos. El siguiente es el repaso a las experiencias del estratega argentino de la UC.

    Las campañas de Garnero

    La primera vez fue en 2017 con Guaraní. Salió segundo en su grupo con 11 puntos (fue rival de Deportes Iquique) y llegó a octavos, sin embargo en esa fase quedó en el camino ante el River Plate de Marcelo Gallardo. Al año siguiente, Daniel Garnero enfrentó el torneo a cargo de Olimpia, el más grande de Paraguay. Entró en la fase 1, donde superó a Montevideo Wanderers. Sin embargo, quedaría eliminado en la fase 2, al caer en la serie ante Junior de Barranquilla.

    En 2019 pasó a octavos por segunda ocasión. Siguió en el Decano, con el cual salió primero de su grupo con nueve unidades. En la ronda de los 16 mejores, se despidió de la Copa cayendo con la Liga de Quito. Posteriormente, en 2020, otra vez quedó fuera en la ronda de grupos, siendo último con apenas cinco unidades con Olimpia. Ya en 2021, el DT estaba en Libertad de Asunción, con el cual ingresó en la fase 2 y solo pasó una serie. Quedó fuera en la fase 3, a manos de Atlético Nacional.

    En 2022 volvió a acceder a octavos. Con el Gumarelo, ganó su grupo con 10 unidades. En la ronda de “mata-mata”, se inclinó ante Athletico Paranaense. Mientras que en 2023 volvió a quedar fuera en ronda de grupos, siendo tercero con siete puntos. Libertad pasó a la Sudamericana. Tres años más tarde, clasificó con los cruzados y ahora se citará ante Estudiantes, cuatro veces campeones de América.

    La mejor campaña internacional de Garnero como entrenador fue alcanzando las semifinales de la Copa Sudamericana 2021 con Libertad. En 2008, con Arsenal de Sarandí, ganó la Suruga Bank, definición de un solo partido entre el campeón de la Sudamericana y un representante de la liga japonesa.

    Respecto a la UC, por cuarta vez jugará octavos de final de Libertadores durante este siglo. En 2002, con Juvenal Olmos, quedó fuera por penales ante Sao Caetano. Luego, en 2011, el equipo de Juan Antonio Pizzi eliminó a Gremio, hasta chocar con Peñarol en cuartos. Y en 2021, el elenco de Gustavo Poyet quedó en el camino a manos de Palmeiras.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLa UCDaniel GarneroUniversidad CatólicaEstudiantes de La Plata

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Yeomans marca diferencias con Martínez de cara a elecciones y propone un FA con mayor liderazgo: “Tiene que asumir un rol más protagónico”

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Squella defiende reforma de seguridad y apunta que desmarques oficialistas serían por desconocimiento del “detalle” del proyecto

    Lo más leído

    1.
    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    4.
    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    5.
    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    6.
    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup
    Chile

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028
    Negocios

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

    Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”
    El Deportivo

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”
    Cultura y entretención

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

    “Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.
    Mundo

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.

    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Al menos seis muertos en nuevos ataques rusos sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres