Copa Libertadores: la muralla de octavos de final que Daniel Garnero aspira a derribar con la UC

Este martes, Universidad Católica abre su serie de los octavos de final de la Copa Libertadores visitando a Estudiantes de La Plata. Luego de dar el gran batacazo de eliminar a Boca Juniors, ganando en La Bombonera, y siendo primero del “grupo de la muerte”, los cruzados alcanzaron la ronda de los 16 mejores después de cinco años. En 2021, con Gustavo Poyet, había sido la última vez. Sin refuerzos para la segunda parte del año y con numerosas bajas por lesión, Daniel Garnero planifica la serie ante los Pincharratas.

“Obviamente pasan cosas (las lesiones), lamentablemente tendremos menos opciones, pero los que están vienen muy ilusionados. Nos vino muy bien ganar para sacarnos un montón de cosas de la cabeza. Estamos preparados para enfrentar un partido muy importante. Vamos a jugar una llave ante un rival con muchísima historia en el torneo, con una mística copera importantísima”, dijo el entrenador, luego del triunfo sobre Cobresal del viernes pasado, acabando con una mala racha de tres juegos sin ganar y 10 goles encajados.

El exseleccionador de Paraguay sabe lo que significa la Copa Libertadores. Como futbolista, se crío en Independiente, el club más ganador del trofeo, con siete estrellas. En la actualidad, al mando de Católica, participa por octava vez como entrenador en el certamen. Por primera vez lo hace con un club no paraguayo. El exenganche desarrolló una extensa y exitosa carrera en la nación guaraní. Y sus siete presencias previas fueron con algún elenco de ese país. Eso sí, el DT trae aparejada una deuda que aspira saldar.

Lo concreto es que Garnero nunca ha podido superar la valla de los octavos de final. En la mitad de las ocasiones en las que ha dirigido en la Libertadores sorteó la fase de grupos, incluyendo este año con los estudiantiles, sin embargo no ha logrado llegar a cuartos. El siguiente es el repaso a las experiencias del estratega argentino de la UC.

Las campañas de Garnero

La primera vez fue en 2017 con Guaraní. Salió segundo en su grupo con 11 puntos (fue rival de Deportes Iquique) y llegó a octavos, sin embargo en esa fase quedó en el camino ante el River Plate de Marcelo Gallardo. Al año siguiente, Daniel Garnero enfrentó el torneo a cargo de Olimpia, el más grande de Paraguay. Entró en la fase 1, donde superó a Montevideo Wanderers. Sin embargo, quedaría eliminado en la fase 2, al caer en la serie ante Junior de Barranquilla.

En 2019 pasó a octavos por segunda ocasión. Siguió en el Decano, con el cual salió primero de su grupo con nueve unidades. En la ronda de los 16 mejores, se despidió de la Copa cayendo con la Liga de Quito. Posteriormente, en 2020, otra vez quedó fuera en la ronda de grupos, siendo último con apenas cinco unidades con Olimpia. Ya en 2021, el DT estaba en Libertad de Asunción, con el cual ingresó en la fase 2 y solo pasó una serie. Quedó fuera en la fase 3, a manos de Atlético Nacional.

En 2022 volvió a acceder a octavos. Con el Gumarelo, ganó su grupo con 10 unidades. En la ronda de “mata-mata”, se inclinó ante Athletico Paranaense. Mientras que en 2023 volvió a quedar fuera en ronda de grupos, siendo tercero con siete puntos. Libertad pasó a la Sudamericana. Tres años más tarde, clasificó con los cruzados y ahora se citará ante Estudiantes, cuatro veces campeones de América.

La mejor campaña internacional de Garnero como entrenador fue alcanzando las semifinales de la Copa Sudamericana 2021 con Libertad. En 2008, con Arsenal de Sarandí, ganó la Suruga Bank, definición de un solo partido entre el campeón de la Sudamericana y un representante de la liga japonesa.

Respecto a la UC, por cuarta vez jugará octavos de final de Libertadores durante este siglo. En 2002, con Juvenal Olmos, quedó fuera por penales ante Sao Caetano. Luego, en 2011, el equipo de Juan Antonio Pizzi eliminó a Gremio, hasta chocar con Peñarol en cuartos. Y en 2021, el elenco de Gustavo Poyet quedó en el camino a manos de Palmeiras.