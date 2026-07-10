Cinco cosas que no sabías de Erling Haaland, la figura de Noruega en el Mundial 2026

Noruega ha conseguido meterse en los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Este sábado nórdicos intentarán dar un nuevo paso en la búsqueda del título cuando se midan contra Inglaterra por un puesto en las semifinales.

En toda esta campaña hay un jugador que ha sido clave para conseguir lo anterior gracias a sus goles. Se trata Erling Haaland, futbolista de 25 años perteneciente al Manchester City.

El ariete ha aprovechado su altura y contundencia para aparecer en momentos clave, tal como ocurrió en la ronda previa contra Brasil, siendo el autor de los dos tantos en el triunfo por 2-1 sobre la Canarinha, siendo el segundo con un gran cabezazo gracias a su 1,94 metros de estatura.

Así, mientras Noruega e Inglaterra se preparan para el duelo, la BBC Realizó un listado de cinco cosas que quizás no conocías sobre Erling Haaland.

1.- Nació en Inglaterra

Uno de los aspectos llamativos es que Haaland nació en el 2000 en la ciudad de Leeds, Inglaterra, pues su padre, Alf-Inge Haaland, era en ese entonces parte del club Leeds United.

Claro que cuatro años después, la familia regresó a Noruega para instalarse en la ciudad de Bryne al sur del país, lugar donde Erling comenzó a dar sus primeros pasos en el deporte, desempeñándose además del fútbol en el salto y ciclismo.

“Vi a Erling por primera vez cuando tenía 5 años, cuando se unió a los entrenamientos bajo techo con un grupo un año mayor”, contó el entrenador Alf Ingve Berntsen al sitio Goal. “Sus dos primeros toques terminaron en gol. Fue muy, muy bueno desde el primer momento, a pesar de que no había jugado antes en el club”.

Con 15 años, ya asumía un rol más importante en el club Bryne FK, mostrando una gran capacidad goleadora lo llevó a fichar por otro club noruego, el Molde, lugar desde el que saltó al Salzburgo de Austria y luego al Borussia Dormund alemán antes de ser una de las figuras del Manchester City.

2.- Un increíble poder goleador con la selección

A pesar de que Noruega ya tiene experiencia mundialista, sus apariciones anteriores datan de 1994, también en estados Unidos, y 1998 en Francia.

Con su selección Haaland ha marcado en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega, sumando un total de 27 goles en ese periodo.

En total, ha marcado 62 goles en 54 partidos internacionales, con un promedio de 1 gol cada 71 minutos.

A eso se suma que hoy está en plena pelea por ser el goleador del Mundial. La lista es encabezada por Lionel Messi (8), luego están Kylian Mbappé y Haaland con 7 y más atrás aparece Harry Kane con seis.

3.- Una dieta sorprendente

Para mantener su estado físico y rendir a cabalidad dentro de la cancha, Erling Haaland debe consumir un total de 6.000 calorías al día. Según ha señalado en algunas entrevistas, uno de sus alimentos comunes son hígados y corazón de vacuno, miel y leches crudas.

A eso se suma un control estricto para reponerse con pautas de sueño de al menos diez horas, con la restricción del uso de dispositivos tecnológicos por las noches.

4.- Respeto por ambos apellidos

Erling Haaland ha estado constantemente ligado a sus raíces noruegas. Un ejemplo de ello ha sido el ocupar los apellidos de sus progenitores en la camiseta, donde resalta el “Braut Haaland” en la espalda.

Braut es el apellido de soltera de su madre y combinarlo con el de su padre es una tradición noruega.

Erling Haaland se puso altas metas.

5.- La personalidad, su punto distintivo

Gracias a su altura y poder goleador, Haaland se ha transformado en uno de los jugadores reconocibles en el fútbol internacional. A ello se suma el tener un carisma que le permite tener cercanía con los hinchas.

Sin embargo, esto se aleja de los parámetros de su país, según reconoce el periodista noruego Lars Siversten.

“Escandinavia tiene una cultura que se centra más en la humildad, y Erling incluso se quejaría si estuviera en el banquillo. Así que creo que es un poco atípico para los noruegos… Eso lo convierte en un héroe interesante para nosotros”, comenta.

Por ahora, lo que está claro es que Erling Haaland intentará dar un paso hacia las semifinales del Mundial este sábado 11 de julio cuando se enfrente a Inglaterra a partir de las 17.00 horas de Chile en Miami.