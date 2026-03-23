Tras 26 años de militancia: Mario Desbordes renuncia a Renovación Nacional

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, renunció a su histórica militancia de 26 años en Renovación Nacional.

Su salida respondería a la incomodidad que él ha manifestado dentro de la casa política, la cual llegó a presidir.

La decisión, además, se da en la previa de las elecciones internas del partido, que se realizarán el próximo sábado 28 de marzo.

Para esos comicios se inscribió una lista única para dirigir la colectividad durante el nuevo periodo, la cual es liderada por la senadora y actual secretaria general, Andrea Balladares.

Además de confirmar su salida del partido, el jefe comunal de Santiago señaló a La Tercera que no entregará declaraciones públicas al respecto.