Desde la Redacción: Rabat aborda renuncias en Comisión Verdad y Niñez y confirma ampliación de cárcel Santiago 1
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, acusó que "no sirvió" el "modelo de trabajo" de la Comisión Verdad y Niñez, al ser consultado por las renuncias de la presidenta y de tres consejeros de ese organismo. “Hubo muy buenas intenciones, muy buenas voluntades, pero de eso no se vive”, dijo, agregando que “el Estado no le va a fallar a esos niños del Sename”. El secretario de Estado, además, confirmó la ampliación de la cárcel Santiago 1 y precisó que el Ejecutivo busca que se construyan 15 mil nuevas plazas carcelarias hasta llegar a las 30 mil en 2030.
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