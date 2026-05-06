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    Venta de vehículos experimenta un alza durante abril

    Un 5,5% más de automóviles se vendieron el mes pasado en comparación al mismo mes de 2025. Los SUV dominan el mercado.

     
    Ventas de autos nuevos repuntan y anotan su segundo mayor nivel en lo que va de 2024 Andres Perez

    El sector automotor de Chile tuvo un crecimiento de 5,5% en abril, gracias a las 27.572 unidades de vehículos livianos y medianos vendidas en comparación al mismo periodo de 2025, según el informe entregado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

    El total es muy parecido al de marzo, cuando hubo 27.358 comercializaciones, casi un 1% menos. Se trata de un avance porcentual más acotado respecto a los experimentados en el período marzo-abril de 2024 y 2025, aunque numéricamente es superior.

    Las cifras acumuladas en 2026 son de 102.549 patentamientos, 5,7% más en relación a los cuatro primeros cuatro meses del año pasado.

    Por segmento, los SUV alcanzan 55.169 unidades en lo que va del año, con un avance de 16,6%, lo que les permite un acumulado de 53,8%, las camionetas totalizaron 20.968 unidades y subieron 5,0%, los vehículos de pasajeros llegaron a 16.865 unidades y retrocedieron 7,1% y los vehículos comerciales sumaron 9.547 unidades, con un descenso de 17,5%.

    Respecto de las consecuencias que se observan en el mercado chileno respecto del alza en los precios del combustible, a causa del conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán, la ANAC manifestó que este “ha impulsado la evaluación de los compradores por tecnologías más eficientes o electrificadas, tanto a nivel global como en Chile”.

    En cuanto a los buses, abril cerró con 29 unidades inscritas, una caída de 84,2% respecto de igual mes del año pasado. En el acumulado enero-abril, en tanto, las ventas son de 359 unidades (-52,1%), número que, según la organización, se explican por el “cambio de norma de emisiones hacia Euro 6 que comenzó en enero de este año, y que llevó a gran cantidad de operadores logísticos y de flotas de buses de distintas categorías a adelantar sus renovaciones de producto durante el cierre del año 2025”.

    ¿Cuáles son las marcas más vendidas en Chile en 2026?

    • Toyota: 8.270
    • Suzuki: 7.813
    • Hyundai: 6.763
    • Kia: 6.051
    • GWM: 5.532
    • Chevrolet: 5.487
    • Ford: 5.280
    • Peugeot: 4.725
    • Changan: 4.634
    • Mitsubishi: 3.822
    Más sobre:NoticiasANACIndustria automotrizMercado automotorSUV

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