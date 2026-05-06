Guerra en Irán: ¿Se acerca un acuerdo tras las nuevas amenazas de Donald Trump?
Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si el régimen de los ayatolás "acepta lo acordado", él pondrá fin a la operación “Furia Épica” y al bloqueo del estrecho de Ormuz. En caso contrario, advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarán "a un nivel mucho más alto". En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista Pablo Álvarez, doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Diego Portales, ahondó en el conflicto bélico que lleva ya más de dos meses, el estilo de negociación de Trump y qué se puede esperar del enfrentamiento.
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