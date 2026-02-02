SUSCRÍBETE POR $1100
    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    La startup de IA diversifica su infraestructura y apuesta por la nube de Azure, un movimiento estratégico que llega justo cuando su relación con AWS atraviesa su momento más tenso.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras distanciarse de Amazon

    En el tablero de ajedrez de la inteligencia artificial, las piezas se mueven rápido y las lealtades pueden ser efímeras.

    Si bien durante los últimos años Perplexity se había perfilado como uno de los casos de éxito más interesantes corriendo sobre la infraestructura de Amazon, este 2026 ha comenzado con novedades.

    Según un reporte de Bloomberg, la compañía detrás del “buscador que desafía a Google” ha firmado un acuerdo de computación en la nube con Microsoft.

    Este movimiento es una jugada empresarial mayor. Ocurre en un contexto donde las relaciones entre Perplexity y su antiguo aliado principal, Amazon Web Services (AWS), se han vuelto crecientemente “disputadas”.

    El nuevo “compañero de piso” de Perplexity

    Hasta ahora, Perplexity había confiado gran parte de su potencia de procesamiento a la nube de Amazon.

    Sin embargo, el hambre de cómputo para entrenar y ejecutar modelos de IA más rápidos y precisos requiere una infraestructura colosal.

    Bajo este nuevo acuerdo:

    • Perplexity utilizará Microsoft Azure para potenciar sus servicios.
    • Esto le da acceso a la vasta reserva de hardware de Microsoft, incluyendo las codiciadas GPUs necesarias para la inferencia de modelos complejos.
    • La startup busca diversificar sus proveedores, evitando poner todos los huevos en la canasta de Jeff Bezos.

    Para Microsoft, esto es otra victoria en su colección.

    Ya siendo el principal inversor y socio de OpenAI, sumar a Perplexity a su cartera de clientes de Azure consolida a la empresa de Satya Nadella como la “estación de servicio” definitiva para la era de la IA.

    ¿Qué pasó con Amazon?

    La noticia llega en medio de rumores de fricción.

    Según las fuentes citadas por Bloomberg, existe una disputa en curso entre la startup y Amazon. Aunque los detalles finos se mantienen bajo reserva, en la industria tecnológica este tipo de tensiones suelen reducirse a dos cosas: precios y disponibilidad de chips.

    Algunos reportes hablan de que Amazon habría presentado una demanda contra Perplexity a finales de 2025 por el uso de su agente de compra en Amazon.com.

    Amazon, que también está invirtiendo fuertemente en sus propios modelos (a través de Bedrock y su inversión en Anthropic), se ha convertido poco a poco en un competidor directo de las mismas startups que aloja en sus servidores.

    El escenario en 2026

    A inicios de este 2026, Perplexity es una herramienta que millones usan diariamente para evitar la saturación de publicidad de los buscadores tradicionales.

    Este acuerdo con Microsoft le permite a la compañía mantener su promesa de velocidad y precisión sin depender de un solo gigante tecnológico que, irónicamente, podría querer su trozo del pastel en el mercado de las búsquedas.

    Mientras Amazon y Microsoft siguen peleando por ser la infraestructura dominante de Internet, Perplexity ha decidido que, para sobrevivir a la guerra de los gigantes, lo mejor es jugar a dos bandas.

