Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

Esta semana llega una nueva edición del Super Bowl LX 2026, evento que concentra las miradas a nivel mundial por los números musicales, además de la competencia deportiva y los anuncios que se suman a la amplia puesta en escena.

Para este año, el evento deportivo más importante de la National Football League o NFL enfrentará en la final a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, para coronar al flamante campeón de la temporada 2025-2026.

La cita es para este domingo, 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Pero como es tradición, el principal interés que despierta el encuentro se inclina hacia los artistas que musicalizan el espectáculo, que en esta ocasión tiene como números principales a Green Day y Bad Bunny.

La banda estará a cargo del evento previo al partido, mientras que el puertorriqueño protagonizará el esperado show de medio tiempo, a días de ser reconocido en los Premios Grammy y marcar un hito con el galardón a Álbum del Año por su producción Debí tirar más fotos.

Dónde ver el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 se transmitirá en el canal ESPN2 este domingo 8 de febrero, desde las 18:00 horas de Chile.

De forma online, la cobertura del evento estará en la plataforma Disney+ en el Plan Premium, que tendrá transmisión en calidad 4K UHD, HDR 10 y Dolby Vision.

Estos son los horarios de las presentaciones, según la programación del Super Bowl 2026: