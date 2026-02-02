Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

La noche en que Bad Bunny ganó el Grammy a Álbum del Año no solo marcó un hito musical, fue el primer disco en español en obtener el principal galardón , sino también un punto de inflexión político.

En su discurso de aceptación, el artista puertorriqueño mencionó explícitamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), convirtiéndose, según The New York Times, en “el primer galardonado en mencionar a ICE por su nombre” durante la ceremonia principal.

¿Qué dijo Bad Bunny en los Grammys?

“Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir ICE out (Fuera Ice). No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses” , dijo Bad Bunny, visiblemente emocionado, recibiendo una ovación de pie en el auditorio de Los Ángeles.

Para los comentaristas del diario neoyorquino, sin embargo, ese gesto tuvo un costo elevado.

¿Qué dijeron los comentaristas del NYT?

En una conversación entre editores y colaboradores de Opinión del medio, Anna Marks advirtió que “no deberíamos subestimar el alto riesgo que implica su decisión de hablar, tanto para él como para su público”.

Según recordó, el propio artista había señalado anteriormente que evitaba hacer giras en Estados Unidos “por temor a que ICE allanara sus conciertos”.

El contexto político hizo aún más delicada la intervención.

Adam Sternbergh subrayó que Bad Bunny habló “justo cuando la oposición a las políticas migratorias del presidente Trump está ganando terreno” , y cuando su figura ya estaba bajo escrutinio por su inminente participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny y su presentación en el Superbowl

“Su actuación en el Super Bowl (…) ya se ha convertido en un blanco para la administración Trump”, sostuvo Marks.

El “conejo malo” se presentará en el legendario show de mediotiempo del Superbowl el próximo 8 de febrero, una fecha que tendrá expectativas a lo que haga y diga Benito Martínez en el escenario.

Christine Emba aportó ejemplos concretos de la reacción que ha tenido su anuncio en el evento deportivo.

Emba ecordó que, tras anunciarse su participación en el Super Bowl, figuras del movimiento MAGA criticaron duramente su elección.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en un podcast que agentes de ICE estarían “por todas partes” durante el evento, mientras que el presentador Greg Kelly llamó a boicotear a la NFL y afirmó que Bad Bunny “odia a Estados Unidos, odia al presidente Trump, odia a ICE, odia el idioma inglés”.

Incluso, añadió Emba, hubo llamados a su deportación, “¡a pesar de ser ciudadano!”.

Para Marks, el trasfondo va más allá de una polémica puntual. “La NFL representa el centro de Estados Unidos, simplemente por su geografía y el tamaño de su audiencia”,

L a presencia de un artista “progresista, fluido y latino” en ese escenario “socava cualquier código conservador que la derecha pueda imaginar que conlleva el fútbol americano ”, añade.

Pese a los riesgos, los comentaristas coincidieron en que el gesto de Bad Bunny capturó el espíritu del momento.

Emba sostuvo que Debí Tirar Más Fotos se sintió “ligado a algo en lo que todos parecen estar participando ahora mismo, de una forma u otra: las dolorosas políticas de inmigración, migración, memoria y seguridad”.

A modo resumen, los comentaristas dejaron entrever que fue una decisión arriesgada porque nombró directamente a ICE en un escenario masivo, en un clima político altamente polarizado, cuando ya era un blanco visible para la derecha estadounidense por el Super Bowl.

Además, las declaraciones de Benito son desde una posición especialmente sensible como artista latino, lo que amplificó las posibles consecuencias políticas y mediáticas de su gesto.