    "Si me tocas, te atraparé": graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    El episodio se produce en un clima de alta tensión en Minneapolis por los operativos de control migratorio, cuestionados por autoridades locales y organizaciones civiles.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentó ingresar sin autorización al consulado de Ecuador en Minneapolis, lo que llevó al gobierno ecuatoriano a presentar una protesta diplomática formal ante Washington.

    El episodio, ocurrido el martes por la mañana, quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales y fue verificado por medios internacionales.

    Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, funcionarios del consulado bloquearon el ingreso del agente, activaron los protocolos de emergencia y resguardaron a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en el lugar.

    “Presentó de inmediato una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para garantizar que actos de esta naturaleza no se repitan”, señaló la Cancillería en un comunicado.

    El video (verificado por The New York Times) muestra a un miembro del personal del consulado corriendo hacia la puerta cuando el agente aparentemente la abre.

    En la grabación se escucha al funcionario decir: “Este es el consulado ecuatoriano, no tiene permiso para entrar”, a lo que el agente responde: “Si me toca, lo agarro”.

    ¿Qué dicen las leyes internacionales?

    De acuerdo con las Convenciones de Viena, de las que Estados Unidos es parte, las fuerzas del orden del país anfitrión tienen prohibido ingresar a edificios consulares extranjeros sin autorización expresa de los funcionarios consulares.

    Salvo en situaciones excepcionales que amenacen la vida, como incendios.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que el intento de ingreso ocurrió cerca de las 11:00 horas locales y subrayó que el consulado, ubicado en el noreste de Minneapolis, cuenta con una fachada claramente identificada con el sello nacional del país sudamericano.

    Tensión en Minneapolis

    El incidente se produjo en medio de una ofensiva federal contra la inmigración en Minnesota, que ha generado críticas y acciones legales por sus tácticas.

    La tensión aumentó en las últimas semanas tras la muerte a tiros de dos residentes, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, durante operativos federales.

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    En ese contexto, el presidente del Concejo Municipal de Minneapolis, Elliott Payne, afirmó que conversó con el embajador de Ecuador, quien sostuvo que los agentes de ICE “habrían intentado ingresar al edificio por error”.

    Payne agregó que los mismos agentes entraron a una cafetería cercana al consulado y amenazaron a los presentes diciendo: “Regresaremos y los arrestaremos a todos”.

    El episodio ocurre además una semana después de la detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, arrestado por agentes del ICE a las afueras de su escuela en Minneapolis, un caso que desató indignación en la ciudad y a nivel nacional.

