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    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Con una diferencia de alrededor de 250.000 votos frente al abogado Abelardo de la Espriella, el candidato oficialista reconoció los resultados del preconteo, pero exigió la revisión de 33.000 mesas y sostuvo que reconocerá los resultados del escrutinio.

    Por 
    Ignacio Vera
    El candidato oficialista, Iván Cepeda. Foto: archivo

    Entre los hitos más relevantes del balotaje de Colombia no fue únicamente la estrecha diferencia que separó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el preconteo de los votos. En específico, el abogado derechista obtuvo el 49,66% de las preferencias, mientras el abanderado de Petro el 48,70%. Solo hubo 250.830 votos de diferencia.

    Además de lo anterior, fue la decisión del candidato del partido de gobierno, Pacto Histórico, de no dar por concluida la contienda electoral.

    Mientras miles de simpatizantes del senador y filósofo esperaban una definición en Bogotá -describió El Espectador-, Cepeda reconoció las cifras del conteo rápido divulgadas por la Registraduría, pero anunció una ofensiva jurídica para revisar miles de mesas.

    Así, una elección que parecía encaminarse al ritual tradicional de vencedores y vencidos, terminó trasladando su desenlace final al escrutinio, el proceso que da validez jurídica a los votos emitidos por el electorado colombiano y que empezó la misma noche del domingo.

    Ante cientos de seguidores reunidos para esperar los resultados, Cepeda apareció en el escenario cuando las cifras preliminares lo ubicaban detrás de Abelardo de la Espriella, a unos 247.000 votos.

    Lejos de reconocer la victoria de De la Espreilla, el candidato del Pacto Histórico insistió en que el dato conocido durante la jornada corresponde únicamente a una fotografía inicial del proceso electoral. Un “dato”, dijo, y no una decisión definitiva, ni “oficial ni vinculante”, puntualizó el candidato.

    Su intervención -apuntó el medio colombiano- estuvo dirigida a mantener cohesionada su base política, al tiempo que preparó el terreno para una batalla jurídica que comenzará con el análisis detallado de las actas de la Registraduría.

    Su discurso tuvo un tono de cautela institucional acompañado de una narrativa de resistencia política. “Somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”, recalcó Cepeda ante sus simpatizantes. Además, apuntó al hecho de que Colombia presenció una de las definiciones más cerradas registradas en una segunda vuelta presidencial, una circunstancia que, según explicó, justifica una revisión de cada voto.

    Bajo esa premisa, anunció que su campaña -respaldada por miles de testigos electorales y abogados desplegados en todo el territorio nacional- comenzó a presentar reclamaciones sobre 33.000 mesas de votación. El objetivo, afirmó Cepeda según El Espectador, es verificar que cada sufragio haya sido correctamente registrado antes de aceptar cualquier desenlace definitivo.

    Respaldado por Petro

    Mientras Cepeda hablaba ante sus seguidores en Bogotá, el actual presidente, Gustavo Petro, reforzó desde sus redes sociales la estrategia de trasladar la disputa al escrutinio.

    En un extenso mensaje publicado en X, el mandatario convocó a abogados y simpatizantes del progresismo a acompañar la revisión de los votos en todo el país y aseguró que la diferencia reportada por el preconteo todavía podría modificarse. Aunque reconoció que las cifras preliminares favorecen a Abelardo de la Espriella y llegó a reflexionar sobre el cierre de su gobierno y su futuro político una vez abandone la Casa de Nariño, insistió en que el resultado definitivo aún no está escrito. “Ojalá los escrutinios encuentren la verdad”, señaló Petro.

    Ahora bien, pese a cuestionar el alcance del preconteo, Cepeda aseguró que respetará la decisión final que arrojen las autoridades electorales una vez concluyan las verificaciones previstas en la ley. De hecho, señaló expresamente: “Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que de él emane”.

    La afirmación buscó enviar una señal de tranquilidad en medio de la incertidumbre generada por el reducido margen entre ambos candidatos, consagró El Espectador. También, intentó diferenciar su postura de cualquier desconocimiento absoluto del sistema electoral o de las instituciones encargadas de administrarlo.

    El discurso en Bogotá

    Luego de dejar clara su postura frente al preconteo, el candidato del Pacto Histórico dedicó sus palabras a agradecer el respaldo obtenido en las urnas. Destacó el apoyo de los más de 12 millones de colombianos que votaron por él y envió mensajes particulares a sectores que han acompañado históricamente las banderas del progresismo, entre ellos las víctimas del conflicto armado, las comunidades afrodescendientes, los campesinos y los movimientos de diversidad sexual.

    Según afirmó Cepeda, el resultado demuestra que existe una fuerza política con capacidad de incidir decisivamente en el rumbo nacional. Desde esa lectura, interpretó la votación no como un cierre de ciclo, sino como la consolidación de un proyecto que seguirá disputando espacios de poder.

    El senador y filósofo, Iván Cepeda. Foto: archivo

    Frente a la prácticamente inminente llegada del candidato De la Espriella a la Casa de Nariño, el abanderado de Petro trazó una línea roja sobre el futuro de las reformas promovidas por el petrismo. Cepeda sostuvo que su movimiento no permitirá que sean desmontados los cambios impulsados durante el actual gobierno -a quien agradeció durante su discurso- y advirtió que utilizará todas las herramientas democráticas a su alcance para impedirlo.

    Aunque insistió en la necesidad de buscar acuerdos nacionales, también envió una señal de firmeza al próximo mandatario: “No vamos a permitir, y lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido”.

    En el tramo final de su discurso, Cepeda insistió en la necesidad de construir acuerdos nacionales a partir de una realidad política que se hizo evidente en el balotaje del domingo: un electorado dividido casi exactamente en dos mitades. Bajo esa premisa hizo un llamado al diálogo entre sectores enfrentados y planteó la búsqueda de consensos para abordar problemas históricos del país.

    Antes de concluir, reiteró que su movimiento continuará activo en las calles y en espacios de organización social. Finalmente, la intervención de Cepeda terminó con una evocación del expresidente de Chile, Salvador Allende, y una declaración que resumió el espíritu de sus palabras: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

    Más sobre:Iván CepedaPacto HistóricoAbelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026ColombiaMundo

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