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    Culto

    Upa+ abre una faceta más profunda en su nuevo álbum Ciudad anterior

    Ciudad anterior es el primer disco que lanza la banda con Pablo Ugarte desde Presente (2015). Además, la agrupación nacional se prepara con un doblete de shows para presentar este material y sus grandes éxitos durante julio. Entradas disponibles en Passline.

    Por 
    Equipo de Culto

    Basado en una “faceta más profunda y atmosférica”, Upa+ estrena su álbum Ciudad anterior, ya disponible en todas las plataformas de streaming y que contó con el single “Confesiones nocturnas” como adelanto.

    Construido a partir de una memoria emocional de una ciudad que queda en quienes la vivieron, el trabajo plantea distintas capas de tiempo: la ciudad de antes, la de ahora y la que vendrá, situando este álbum justamente en ese movimiento.

    Ciudad anterior habla de ese lugar que sigue siendo parte de nosotros. A pesar de todos los cambios, seguimos transitándolo porque es nuestro lugar en el mundo, el escenario donde se construyó nuestra historia y desde donde seguimos mirando hacia adelante", expresa el líder del grupo, Pablo Ugarte y añade: “las canciones de este registro funcionan como calles que volvemos a recorrer: algunas vienen de distintas etapas, otras son nuevas, pero todas dialogan con la memoria y el presente. En ese sentido, el álbum mira desde el presente hacia esa ciudad previa: las calles, los encuentros, los viajes y la música”.

    Así es que este álbum cuenta con un sonido poderoso, donde el bajo, las guitarras y la batería tienen una presencia sólida, siempre acompañados de teclados atmosféricos que aportan una impronta más oscura. El productor Mariano Pavez, aportó su propia visión y sensibilidad, llevando el sonido hacia una estética más contemporánea, propia del siglo XXI.

    En cuanto a las líricas, Ugarte añade que “hay, como siempre, una gran diversidad de temas, pero todas las canciones buscan comunicar emociones: tristezas, deseos, frustraciones y realidades que forman parte de la experiencia humana”, las cuales muestran un universo creativo más amplio, el cual trasciende la identidad pop rock de los años ochenta de Upa+.

    Recordemos, además, que Upa+ estará presentando en vivo su nuevo disco Ciudad Anterior, así como sus grandes éxitos, el sábado 11 de julio en Blondie; y el sábado 18 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso, junto a Electrodomésticos. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran disponibles a través de Passline.

    Más sobre:Upa+Ciudad AnteriorPablo UgarteMúsicaMúsica Culto

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