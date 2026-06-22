Upa+ abre una faceta más profunda en su nuevo álbum Ciudad anterior

Basado en una “faceta más profunda y atmosférica”, Upa+ estrena su álbum Ciudad anterior, ya disponible en todas las plataformas de streaming y que contó con el single “Confesiones nocturnas” como adelanto.

Construido a partir de una memoria emocional de una ciudad que queda en quienes la vivieron, el trabajo plantea distintas capas de tiempo: la ciudad de antes, la de ahora y la que vendrá, situando este álbum justamente en ese movimiento.

“Ciudad anterior habla de ese lugar que sigue siendo parte de nosotros. A pesar de todos los cambios, seguimos transitándolo porque es nuestro lugar en el mundo, el escenario donde se construyó nuestra historia y desde donde seguimos mirando hacia adelante", expresa el líder del grupo, Pablo Ugarte y añade: “las canciones de este registro funcionan como calles que volvemos a recorrer: algunas vienen de distintas etapas, otras son nuevas, pero todas dialogan con la memoria y el presente. En ese sentido, el álbum mira desde el presente hacia esa ciudad previa: las calles, los encuentros, los viajes y la música”.

Así es que este álbum cuenta con un sonido poderoso, donde el bajo, las guitarras y la batería tienen una presencia sólida, siempre acompañados de teclados atmosféricos que aportan una impronta más oscura. El productor Mariano Pavez, aportó su propia visión y sensibilidad, llevando el sonido hacia una estética más contemporánea, propia del siglo XXI.

En cuanto a las líricas, Ugarte añade que “hay, como siempre, una gran diversidad de temas, pero todas las canciones buscan comunicar emociones: tristezas, deseos, frustraciones y realidades que forman parte de la experiencia humana”, las cuales muestran un universo creativo más amplio, el cual trasciende la identidad pop rock de los años ochenta de Upa+.