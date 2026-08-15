Crítica de discos: Gianluca se aferra al trap, Phoebe Bridgers cita a Lennon y Jungle es optimista

*G Love 3 (parte A) - Gianluca

Gianluca no se quitó del trap ni se lo dejó a Eladio. Solo esperó por el momento propicio. En el tercer volumen de su saga de trap -y primer disco doble del urbano chileno- expone el desarrollo de su primera década de historia. La textura ensoñadora de un sampler de Julio Iglesias ofrece una apertura con personalidad en ME RENUEVO. “Cuando por primera vez te vi supe que esto era nuevo”, canta con la seguridad de un renacido”. También advierte de los baches en el camino en la dramática NO PUEDO CONFIAR. “Me he salvado tantas veces que me alcanza/ el éxito no alcanza/desde los 17 con la muerte bailo salsa/“. La energía más refrescante de DIVA funciona bien en el entramado y le permite un respiro al disco. Y la luminosa CONOCIÉNDOTE ofrece una energía romántica.

La cultura pop pasa en los samplers de Mecano y Banana Pueyerredón y en PLUGG DISS resume la fibra más directa que propone el álbum. “Hay mucha gente falsa me los paso por el lado/me enfoco en el presente nunca más en el pasado”, canta. La producción del disco suena limpia y ofrece momentos que quiebran, como la figura de guitarra que se repite en BERLIN, junto a Bronko Yotte. Es un disco bien logrado, aunque por momentos se siente más largo de lo que sugieren sus 41 minutos, pero puede colmar al fan más enterado y sorprender al que busca algo distinto (Felipe Retamal).

*Sunshine - Jungle

Al momento de elegir el nombre para su nuevo disco, el colectivo Jungle volvió a mirar conceptos. Si Volcano (2023) resumía la energía más caótica y diversa de la música, para Sunshine, pensaron en la calidez del sol sobre la piel. En sus 11 temas, el colectivo británico de J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto presenta un material redondo, optimista y por momentos reconfortante. Las percusiones de inspiración latina en Come Back to Me, sugieren una tarde en Copacabana, mientras que la canción que da título, es una fantasía soul sobre una línea de bajo imaginativa que no choca con las voces muy presentes.

El álbum se permite momentos de mayor inquietud sonora, como en Romeo II, que sobre una pista rítmica machacante y la voz rapeada de Bas, ofrece la sensación de moverse hacia una pista apartada en un club. La muy directa Carry On, destaca por su evidente vocación de single y la cálida voz de Kitto con una compresión muy leve que dialoga bien con los arreglos. La bailable The Wave parece evocar la energía de Thriller en sus figuras de bajo. Mientras, Someday, Somewhere es uno de los puntos altos del disco por su construcción que invita a cantar un estribillo con aire a Gloria Gaynor. Un álbum bien trabajado, con una dirección clara y que estará entre los títulos destacados de la temporada (Felipe Retamal).

*Lost Weekend - Phoebe Bridgers

Puede que Phoebe Bridgers se haya inspirado en John Lennon a la hora de elegir el título de su último álbum: Lost weekend. El concepto le sirvió al ex Beatle para “simplificar” sua aventuras y desventuras cuando se alejó de Yoko Ono a mitad de los 70. Por supuesto, el “fin de semana perdido” es más que una farra de sábado en la noche. En el caso de Lennon, duró 18 meses y quizás más. En Lost weekend Phoebe Bridgers expone de manera brutal su quiebre con Paul Mescal, pero también la muerte de su padre. “Se supone que debería estar casada, pero lo cancelé”, lanza en Lost weekend, el sexto tema del disco. “Nuestro amor tenía otros planes para nosotros; nuestro amor, dulzura”, dice en Other plans.

Adolescentes pero brutales, son las letras de esta obra las que llevan la batuta, en algunos casos acompañadas de temas melancólicos y en otras entre medio de capas más inquietantes y menos predecibles, como en The Outside o Bobby. Phoebe Bridgers ha construido uno de los álbumes más completos del indie actual, ideal para estos días de invierno, en la antesala del estallido primaveral que atormenta a muchos (Alejandro Tapia).