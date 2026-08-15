SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Crítica de discos: Gianluca se aferra al trap, Phoebe Bridgers cita a Lennon y Jungle es optimista

    Las novedades discográficas de la semana se centran en nombres que han marcado el pop reciente, como el chileno Gianluca, el grupo Jungle y la cantautora Phoebe Bridgers. Todos se anotan con títulos destacados.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia
    Crítica de discos: Gianluca se aferra al trap, Phoebe Bridgers cita a Lennon y Jungle es optimista

    *G Love 3 (parte A) - Gianluca

    Gianluca no se quitó del trap ni se lo dejó a Eladio. Solo esperó por el momento propicio. En el tercer volumen de su saga de trap -y primer disco doble del urbano chileno- expone el desarrollo de su primera década de historia. La textura ensoñadora de un sampler de Julio Iglesias ofrece una apertura con personalidad en ME RENUEVO. “Cuando por primera vez te vi supe que esto era nuevo”, canta con la seguridad de un renacido”. También advierte de los baches en el camino en la dramática NO PUEDO CONFIAR. “Me he salvado tantas veces que me alcanza/ el éxito no alcanza/desde los 17 con la muerte bailo salsa/“. La energía más refrescante de DIVA funciona bien en el entramado y le permite un respiro al disco. Y la luminosa CONOCIÉNDOTE ofrece una energía romántica.

    La cultura pop pasa en los samplers de Mecano y Banana Pueyerredón y en PLUGG DISS resume la fibra más directa que propone el álbum. “Hay mucha gente falsa me los paso por el lado/me enfoco en el presente nunca más en el pasado”, canta. La producción del disco suena limpia y ofrece momentos que quiebran, como la figura de guitarra que se repite en BERLIN, junto a Bronko Yotte. Es un disco bien logrado, aunque por momentos se siente más largo de lo que sugieren sus 41 minutos, pero puede colmar al fan más enterado y sorprender al que busca algo distinto (Felipe Retamal).

    *Sunshine - Jungle

    Al momento de elegir el nombre para su nuevo disco, el colectivo Jungle volvió a mirar conceptos. Si Volcano (2023) resumía la energía más caótica y diversa de la música, para Sunshine, pensaron en la calidez del sol sobre la piel. En sus 11 temas, el colectivo británico de J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto presenta un material redondo, optimista y por momentos reconfortante. Las percusiones de inspiración latina en Come Back to Me, sugieren una tarde en Copacabana, mientras que la canción que da título, es una fantasía soul sobre una línea de bajo imaginativa que no choca con las voces muy presentes.

    El álbum se permite momentos de mayor inquietud sonora, como en Romeo II, que sobre una pista rítmica machacante y la voz rapeada de Bas, ofrece la sensación de moverse hacia una pista apartada en un club. La muy directa Carry On, destaca por su evidente vocación de single y la cálida voz de Kitto con una compresión muy leve que dialoga bien con los arreglos. La bailable The Wave parece evocar la energía de Thriller en sus figuras de bajo. Mientras, Someday, Somewhere es uno de los puntos altos del disco por su construcción que invita a cantar un estribillo con aire a Gloria Gaynor. Un álbum bien trabajado, con una dirección clara y que estará entre los títulos destacados de la temporada (Felipe Retamal).

    *Lost Weekend - Phoebe Bridgers

    Puede que Phoebe Bridgers se haya inspirado en John Lennon a la hora de elegir el título de su último álbum: Lost weekend. El concepto le sirvió al ex Beatle para “simplificar” sua aventuras y desventuras cuando se alejó de Yoko Ono a mitad de los 70. Por supuesto, el “fin de semana perdido” es más que una farra de sábado en la noche. En el caso de Lennon, duró 18 meses y quizás más. En Lost weekend Phoebe Bridgers expone de manera brutal su quiebre con Paul Mescal, pero también la muerte de su padre. “Se supone que debería estar casada, pero lo cancelé”, lanza en Lost weekend, el sexto tema del disco. “Nuestro amor tenía otros planes para nosotros; nuestro amor, dulzura”, dice en Other plans.

    Adolescentes pero brutales, son las letras de esta obra las que llevan la batuta, en algunos casos acompañadas de temas melancólicos y en otras entre medio de capas más inquietantes y menos predecibles, como en The Outside o Bobby. Phoebe Bridgers ha construido uno de los álbumes más completos del indie actual, ideal para estos días de invierno, en la antesala del estallido primaveral que atormenta a muchos (Alejandro Tapia).

    Más sobre:GianlucaJunglePhoebe BridgersDiscosMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

    Lo más leído

    1.
    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    2.
    A los 97 años fallece Mark Rydell, director nominado al Oscar por Los Años Dorados

    A los 97 años fallece Mark Rydell, director nominado al Oscar por Los Años Dorados

    3.
    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    4.
    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    5.
    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    6.
    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast
    Chile

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026