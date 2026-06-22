Senadores del FA van a La Moneda y entregan a Alvarado y Quiroz sus propuestas a la megarreforma del Ejecutivo

Santiago 22 de junio 2026. Bancada de senadores del Partido Socialista se reune con el biministro del Interior y Segegob para presentar propuesta. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Frente Amplio asistió la tarde de este lunes a La Moneda para también entregar su propuesta al proyecto de Reconstrucción Nacional. Al igual que el Partido Socialista, participó en la reunión junto a los ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

En aquella instancia, cada partido entregó a los representantes del Ejecutivo su propuesta en la materia

“Todos saben vamos a votar en uno o dos días la propuesta, la idea en general de legislar sobre esta reforma tributaria que nos plantea el gobierno de José Antonio Kast. Como oposición hay ya bastante consenso, diría yo, por no decir consenso total, de que vamos a rechazar esta idea de legislar ”, explicó tras la reunión la senadora frenteamplista Beatriz Sánchez.

“Muchos nos han preguntado respecto a nuestra propuesta de crecimiento, porque esto no es un rechazo a la idea de que el país crezca o de que tenga mayor capacidad de empleo, sino que rechazamos una reforma tributaria que le viene a cambiar las condiciones al país y que consideramos que sería nefasta”, añadió la parlamentaria.

Así las cosas, explicó que esta jornada el Frente Amplio presentó al Ejecutivo “una propuesta de crecimiento, y no solamente una propuesta que tiene crecimiento y tiene cinco medidas para proponer crecimiento, sino también proponemos cómo bajar el costo de la vida que se ha elevado hoy día en Chile. También hacemos una pequeña propuesta tributaria, a propósito de lo que significa lo que está proponiendo el gobierno de José Antonio Kast hoy día”.

Esta situación ocurre luego que desde los partidos de la oposición llegaran durante esta jornada a la conclusión de presentar medidas por separado y no una propuesta en común.

Medidas en materia de Crecimiento

En ese contexto, el partido propone medidas para las áreas de “Crecimiento”, “Costo de la vida” e “Impositivo”.

Como medida en pro del crecimiento proponen la ampliación del Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Según detalla el partido, “el costo es menos del 20% de lo que propone el gobierno”.

A esto también incluyen “aumentar el tamaño de las garantías públicas Pro-inversión, Fogape y Fogaes para proyectos de inversión de hasta US$ 20 millones”.

También enfatizan la necesidad de “priorizar las Pymes, la agricultura familiar campesina y las cooperativas en las compras del Estado”.

Además de la anterior, también consideran necesario el implementar una estrategia de industrialización que articule iniciativas de inversión de valor agregado en minerales críticos, particularmente el cobre y el litio.

A las demás medidas se incluyen la consideración de transición justa para los trabajadores. “Quienes trabajan en las actividades que se cierran o cambian deben contar con garantías de reconversación, recolocación y protección de ingresos, de modo que el empleo del futuro sea tan digno como el que se reemplaza”, explican.

Finalmente, en esta área enfatizan en una capacitación pública robusta, que considere “articular un sistema nacional de formación para el trabajo que integre Sence, Chilevalora, Fosis y Sercotec, vinculado a las necesidades de las nuevas industrias”.

Costo de la vida

Para enfrentar el aumento del costo de la vida, el partido propone una serie de medidas para lograr un “arriendo a precio justo”.

“Se propone congelar el valor nominal de los arriendos actuales por un plazo de cinco años”, señala parte de la propuesta en esta área. A esto también suman el “definir mediante parámetros objetivos precios de arriendo máximo por metro cuadrado en zonas y tipo de inmueble”.

Todavía en materia de vivienda, el Frente Amplio también propone un subsidio al pie del crédito hipotecario y subsidio a la tasa.

“Nuestra propuesta apunta directo a las personas: un subsidio al pie de entrada para viviendas de hasta UF 6.000, que ayuda a las familias a reunir el monto inicial que los bancos exigen”, detallan.

También los parlamentarios incluyeron la “renegociación de contratos de generación eléctrica para bajar el precio de la luz”.

Impositivo

En esta área, las propuestas van en línea de enfrentar la elusión y evasión.

En ese sentido consideran que se pueden reducir estos problemas a través de “agilizar el proceso del secreto bancario”.

También ven necesario el “aumento de multas ante faltas e infracciones al código y a las leyes tributarias”.

Otra medida que proponen es el “tener un registro de contribuyentes que hayan sido sancionados en tribunales tributarios y aduaneros de forma que no puedan acceder a beneficios tributarias”.

A esto también se incluye el “seguimiento de precios de transferencia” y el “registro de beneficiarios finales e interoperabilidad financiera”.