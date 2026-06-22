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    Presidenta del Senado muestra apertura a extender plazos de discusión de la megarreforma: “Estoy disponible para dar ese espacio”

    "Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que se revisen y respondan, eso requiere tiempo. La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano", explicó la senadora Paulina Nuñez.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Presidenta del Senado muestra apertura a extender plazos de discusión de la megarreforma: “Estoy disponible para dar ese espacio” Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se mostró este lunes abierta a ampliar el plazo de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional, el que será votado por el pleno de la Cámara Alta este miércoles.

    Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, señaló al respecto la legisladora de Renovación Nacional.

    Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que se revisen y respondan, eso requiere tiempo. La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano. Al senado le corresponderá asegurar un debate técnico, responsable y transparente. Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática”, explicó sobre esta posibilidad.

    Durante esta misma jornada, por ejemplo, desde la bancada de senadores del Partido Socialista sostendrán una reunión en La Moneda con el biministro de Interior y Segegob Claudio Alvarado para entregar sus propuestas del proyecto.

    Sobre esta reunión, la mañana de este lunes, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic explicó: “Esa es una decisión que se adoptó en la bancada de senadores socialistas la semana pasada de llevar una propuesta al gobierno, entendiendo que estamos en contra de este proyecto”.

    Por otro lado, también el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, compartió a la misma Núñez una serie de propuestas por parte de los alcaldes respecto a la megarreforma del gobierno y el pago de contribuciones.

    Según se conoció, estas se entregarían desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) al subsecretario de Hacienda.

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