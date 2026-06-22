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    Política

    Oposición no alcanza propuesta común para la megarreforma y hacen llamado al Ejecutivo a separación del proyecto

    Tras una nueva reunión en la sede del PS, la presidenta de ese partido, Paulina Vodanovic, explicó que "la unidad se prueba con otros temas, con la visión de conjunto que tenemos de país, con lo que creemos que es necesario para Chile y es ahí donde están las discusiones de fondo".

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Oposición no alcanza propuesta común para la megarreforma y hacen llamado al Ejecutivo a separación del proyecto JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A pocos días de la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el pleno del Senado, finalmente los partidos de la oposición no lograron la presentación de una propuesta común sobre el proyecto.

    Sobre esta situación, este lunes la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, explicó: “Nosotros no vamos a caer en esta provocación permanente de los medios de instalar que estamos divididos, que no hay unidad, porque la unidad no se prueba con un papel, no se prueba con un documento”.

    En ese sentido, señaló que nunca ofrecieron “un documento único”.

    Lo que hubo fue estudios de los centros de estudios, hubo propuestas en común, pero no vamos a caer en esto de que si no hay un papel único, no hay unidad. La unidad se prueba con otros temas, con la visión de conjunto que tenemos de país, con lo que creemos que es necesario para Chile y es ahí donde están las discusiones de fondo”, añadió la senadora por el Maule.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Mientras tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona valoró “altamente el nivel de acuerdo que hemos alcanzado como partidos de oposición, que incluye propuestas”.

    Significa clara directamente negarse a la idea legislar en las condiciones que el proyecto está hasta hoy y tenemos la sana expectativa de que aquí al miércoles haya modificaciones que indiquen que el gobierno va a recoger propuestas, planteamientos que hemos hecho como partidos de oposición”, explicó.

    Lautaro Carmona

    Por su parte, el presidente del PPD, Raúl Soto señaló que “lo importante es que tenemos una instancia de diálogo de las distintas fuerzas de oposición que se mantienen. Eso es una noticia positiva”.

    “Las bancadas, por separado, de la oposición han presentado sendas propuestas de forma constructiva. La mayoría de ellas ya están en poder del Ejecutivo. Algunas de ellas van a ser presentadas, además, el día de hoy”, explicó el diputado.

    A lo que añadió: “Hemos analizado que todas estas propuestas van con algunos pequeños matices, pero en la misma dirección. Están muy alineadas en torno, primero, al objetivo de solicitar al gobierno poner un freno de mano, una pausa a la tramitación y poder convocar cuanto antes a una mesa técnica con economistas, con el mundo político, con la sociedad civil, para generar consenso en torno a la reforma tributaria y tener reglas del juego claras y sostenibles en el largo plazo”.

    Desde la Democracia Cristina, su presidente Álvaro Ortiz, señaló que el proyecto de megarreforma “tal como está presentado obviamente es un mal proyecto y obviamente estaría recibiendo el rechazo, incluso a la idea de legislar, pero acá tenemos hasta el día miércoles, cuando ya se empieza a ver en particular en el Senado este proyecto e iniciativa que, volvemos a insistir, es un mal proyecto que atenta también contra la calidad de vida de las personas”.

    “Hemos invitado nuevamente al gobierno para que pueda aceptar las propuestas que cada uno de los partidos o ha presentado o va a realizar a través de la institucionalidad también de los parlamentarios que están en el Congreso en representación de nuestras colectividades”, añadió al respecto.

    Llamado a separación de reconstrucción y reforma tributaria

    Tras la reunión, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, leyó una declaración pública de parte de los partidos de la oposición en la que solicitan separar la discusión de la artículos de la megarreforma referidos a la reconstrucción de aquellos vinculados a la reforma tributaria.

    “Un proyecto de reforma tributaria que plantea como única certeza la menor recaudación fiscal y que, consiguientemente, amenaza la adecuada satisfacción de los derechos sociales de la ciudadanía, resulta imposible de aceptar en los términos planteados hasta ahora. Más aún, cuando, pese a a las opiniones expertas del CFA y del Banco Central, el Ejecutivo no ha introducido modificación alguna”, señala parte de la declaración.

    A lo que añadió: “Reiteramos nuestro llamado al gobierno a separar la discusión de la reconstrucción de la reforma tributaria. Respecto de esta última, insistimos en la necesidad de constituir una instancia técnica que la aborde con el rigor que merece”.

    Esperamos una respuesta concreta del gobierno a las propuestas que cada partido y bancada ha presentado, legítimamente, antes de la votación en general en el Senado. Una reforma tributaria responsable no debe aprobarse con un voto o mayorías frágiles y circunstanciales, sino a través de consensos amplios y sólidos”, concluyen.

    La declaración está firmada por el presidente del PPD, Raúl Soto; del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa; del Partido Comunista, Lautaro Carmona; de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; del Frente Amplio, Constanza Martínez; y de Acción Humanista, Tomás Hirsch.

    Más sobre:OposiciónMegarreformaPaulina VodanovicConstanza MartínezLautaro CarmonaRaúl Soto

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