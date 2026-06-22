Wicked: Por Siempre llega al streaming: dónde ver la secuela con Ariana Grande y Cynthia Erivo

Wicked: Por siempre (2025), la secuela de Wicked (2024), estuvo entre los filmes más exitosos del último año. Nominada a cuatro categorías de los Globos de Oro, la cinta estuvo entre las 15 películas más taquilleras a nivel mundial.

Ahora se confirmó que a partir del próximo 10 de julio estará disponible en el catálogo de HBO Max, la misma plataforma de streaming que ya cuenta con la primera parte.

Universal Pictures

Temida como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive en el exilio mientras lucha contra el régimen del Mago de Oz (Jeff Goldblum). En tanto, Glinda (Ariana Grande) acepta su rol como símbolo de la bondad en la Ciudad de Esmeralda.

A medida que suben las tensiones políticas y una multitud persigue Elphaba, ambas deberán confrontar su fracturada relación y unirse por última vez.

La continuación también cuenta con las actuaciones de Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Michelle Yeoh y la voz de Colman Domingo.

Revisa su trailer a continuación: