Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

El secretario regional ministerial de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, anunció la presentación de querellas por la comunicación anónima que alertó sobre un ataque explosivo en la capital este lunes.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realizó labores para descartar tales amenazas en los Juzgados Civiles, el Centro de Justicia de Santiago y el GAM.

Correos electrónicos que llegaron a las reparticiones generaron esos procedimientos.

“No existe una alerta masiva, existieron mensajes que son mínimos, a diferentes instituciones, pero estamos trabajando de forma coordinada”, indicó el seremi de Seguridad.

Barrientos explicó que “no hay ningún grupo que se adjudica este tipo de mensajes, son personas anónimas que lo están haciendo para llamar la atención”.

“Se van a realizar las denuncias correspondientes por amenaza de bomba y alarma pública y nosotros nos vamos a querellar como Ministerio de Seguridad Pública respecto a este tipo de hechos y situaciones”, anunció la autoridad.

Una de las personas que debió abandonar el GAM ante la alerta fue la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.