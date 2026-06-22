SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    En su informe semestral el Consejo Fiscal Autónomo planteó que para 2026 las presiones de gasto son superiores a los recortes implementados por el Ejecutivo, y que persisten algunos riesgos en las proyecciones de ingresos.

    Por 
    Patricia San Juan
    CFA reitera advertencia por deuda pública

    El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este lunes su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones, documento que es complementario a la presentación realizada ante Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 5 de mayo.

    En el texto se presenta un análisis en base al Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el 25 de mayo, en torno a la situación fiscal para 2026-2030, su sostenibilidad de mediano y largo plazo, y el cumplimiento de las metas fiscales.

    De esta forma, el CFA señala que los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente del balance estructural. Asimismo sostiene que es necesario avanzar con la materialización de medidas correctivas adicionales, en línea con lo anunciado por el Ejecutivo para dar cumplimiento a la meta de balance estrucutural para 2026.

    En específico, el consejo remarcó que la Dipres proyecta para 2026, incorporando medidas correctivas, un déficit estructural de 3,7% del PIB, pero que cambia a 2,8% del PIB al utilizar la nueva propuesta de metodología para el cálculo del balance estructural.

    Además indica que el déficit estructural de 2,8% del PIB proyectado por la Dipres para este año “se ubicaría por sobre la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda de 2,6% del PIB para 2026, compatible con dicha metodología”.

    Añade que “en las últimas dos décadas se observa un deterioro persistente de la posición estructural de las finanzas públicas, que se origina en compromisos legales de gasto adoptados bajo supuestos sobre recaudación tributaria que terminaron siendo optimistas, lo que refuerza la necesidad de medidas correctivas de carácter permanente”.

    Riesgos en ingresos fiscales

    En cuanto a las proyecciones de ingresos fiscales, el CFA indicó que, si bien se corrigen hacia escenarios más conservadores, aún persisten algunos riesgos. En ese sentido, valoró la corrección prudencial de la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT).

    No obstante, señaló que persisten riesgos asociados, al menos, a dos aspectos: a la reversión del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF) -que adelanta recaudación desde ejercicios futuros- y a la menor recaudación de ingresos producto de un menor dinamismo de la actividad económica, considerando los recortes en las proyecciones de crecimiento para 2026 de diversos organismos internacionales y del Banco Central.

    El CFA advirtió que “las presiones de gasto, reconocidas en el propio Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, resultan superiores a las iniciativas de recorte anunciadas por el Ministerio de Hacienda”.

    De esta forma, el CFA aseguró que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y anunciado otras adicionales, pero que estas resultan inferiores a las presiones reconocidas en el propio informe de finanzas, asociadas a mayores obligaciones legales de carácter ineludible -principalmente asociadas a gasto en personal-, otras presiones de mayor gasto, concentradas principalmente en salud y mayor gasto por intereses”.

    En cuanto a la deuda bruta, el CFA advirtió que tanto las proyecciones de la Dipres como las suyas indican que, de no adoptarse medidas adicionales, esta superaría el nivel prudente del 45% del PIB dentro del periodo 2027-2030.

    En detalle, la Dipres proyecta una deuda bruta que mantendría una trayectoria ascendente que sobrepasa el nivel prudente en 2028 (45,4% del PIB) y alcanza 46,5% del PIB en 2030.

    Y en las proyecciones del CFA, dadas a conocer en el informe, en el escenario base la trayectoria central de la deuda sería creciente, superando el nivel prudente y alcanzando un máximo de 48,0% del PIB en 2033.

    Además, “en dichas proyecciones al incorporar la variabilidad normal de los supuestos en que estas se basan, la probabilidad de superar el nivel prudente se acercaría a 50% en 2028”, señala.

    En ese sentido, el CFA alerta que los antecedentes disponibles muestran que el país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles.

    Por ello, el Consejo resaltó nuevamente la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso, que asegure la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento, con el objeto de fortalecer la credibilidad de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

    Además, el CFA presentó una serie de recomendaciones en áreas como: el monitoreo de las proyecciones de ingresos y las presiones de gasto; seguimiento de las acciones correctivas, tanto de ingresos como de gastos, anunciadas por el Ejecutivo; relacionadas a la trayectoria de la deuda bruta y respecto al ancla fiscal de mediano plazo; y la metodología, procedimientos de estimación y transparencia de las proyecciones de deuda bruta.

    Más sobre:CFADeuda fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Resistencia del PC hace fracasar contrapropuesta común de la oposición a megarreforma

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $3 millones

    Lo más leído

    1.
    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    2.
    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    3.
    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    4.
    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    5.
    Mercados celebran triunfo de Abelardo de la Espriella e inversionistas empiezan a preferir Colombia antes que Chile

    Mercados celebran triunfo de Abelardo de la Espriella e inversionistas empiezan a preferir Colombia antes que Chile

    6.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba
    Chile

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030
    Negocios

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    Biministro Mas prevé mayor creación de empleo privado en el mediano plazo

    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales
    El Deportivo

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales

    Leyenda en solitario: Lionel Messi anota ante Austria, supera a Miroslav Klose y es el goleador histórico de los Mundiales

    Con el camarín roto y obligado a ganarle a España: el difícil presente de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon
    Cultura y entretención

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    We Tripantu, el significado del mal llamado “año nuevo mapuche” y su celebración en el país

    La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones
    Mundo

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago