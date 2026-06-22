CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este lunes su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones, documento que es complementario a la presentación realizada ante Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 5 de mayo.

En el texto se presenta un análisis en base al Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el 25 de mayo, en torno a la situación fiscal para 2026-2030, su sostenibilidad de mediano y largo plazo, y el cumplimiento de las metas fiscales.

De esta forma, el CFA señala que los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente del balance estructural. Asimismo sostiene que es necesario avanzar con la materialización de medidas correctivas adicionales, en línea con lo anunciado por el Ejecutivo para dar cumplimiento a la meta de balance estrucutural para 2026.

En específico, el consejo remarcó que la Dipres proyecta para 2026, incorporando medidas correctivas, un déficit estructural de 3,7% del PIB, pero que cambia a 2,8% del PIB al utilizar la nueva propuesta de metodología para el cálculo del balance estructural.

Además indica que el déficit estructural de 2,8% del PIB proyectado por la Dipres para este año “se ubicaría por sobre la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda de 2,6% del PIB para 2026, compatible con dicha metodología”.

Añade que “en las últimas dos décadas se observa un deterioro persistente de la posición estructural de las finanzas públicas, que se origina en compromisos legales de gasto adoptados bajo supuestos sobre recaudación tributaria que terminaron siendo optimistas, lo que refuerza la necesidad de medidas correctivas de carácter permanente”.

Riesgos en ingresos fiscales

En cuanto a las proyecciones de ingresos fiscales, el CFA indicó que, si bien se corrigen hacia escenarios más conservadores, aún persisten algunos riesgos. En ese sentido, valoró la corrección prudencial de la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT).

No obstante, señaló que persisten riesgos asociados, al menos, a dos aspectos: a la reversión del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF) -que adelanta recaudación desde ejercicios futuros- y a la menor recaudación de ingresos producto de un menor dinamismo de la actividad económica, considerando los recortes en las proyecciones de crecimiento para 2026 de diversos organismos internacionales y del Banco Central.

El CFA advirtió que “las presiones de gasto, reconocidas en el propio Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, resultan superiores a las iniciativas de recorte anunciadas por el Ministerio de Hacienda”.

De esta forma, el CFA aseguró que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y anunciado otras adicionales, pero que estas resultan inferiores a las presiones reconocidas en el propio informe de finanzas, asociadas a mayores obligaciones legales de carácter ineludible -principalmente asociadas a gasto en personal-, otras presiones de mayor gasto, concentradas principalmente en salud y mayor gasto por intereses”.

En cuanto a la deuda bruta, el CFA advirtió que tanto las proyecciones de la Dipres como las suyas indican que, de no adoptarse medidas adicionales, esta superaría el nivel prudente del 45% del PIB dentro del periodo 2027-2030.

En detalle, la Dipres proyecta una deuda bruta que mantendría una trayectoria ascendente que sobrepasa el nivel prudente en 2028 (45,4% del PIB) y alcanza 46,5% del PIB en 2030.

Y en las proyecciones del CFA, dadas a conocer en el informe, en el escenario base la trayectoria central de la deuda sería creciente, superando el nivel prudente y alcanzando un máximo de 48,0% del PIB en 2033.

Además, “en dichas proyecciones al incorporar la variabilidad normal de los supuestos en que estas se basan, la probabilidad de superar el nivel prudente se acercaría a 50% en 2028”, señala.

En ese sentido, el CFA alerta que los antecedentes disponibles muestran que el país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles.

Por ello, el Consejo resaltó nuevamente la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso, que asegure la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento, con el objeto de fortalecer la credibilidad de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Además, el CFA presentó una serie de recomendaciones en áreas como: el monitoreo de las proyecciones de ingresos y las presiones de gasto; seguimiento de las acciones correctivas, tanto de ingresos como de gastos, anunciadas por el Ejecutivo; relacionadas a la trayectoria de la deuda bruta y respecto al ancla fiscal de mediano plazo; y la metodología, procedimientos de estimación y transparencia de las proyecciones de deuda bruta.