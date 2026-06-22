A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

Noruega sale a la cancha este lunes por el Mundial 2026 y se mide contra Senegal, en el marco de la segunda fecha del Grupo I.

El equipo de Haaland viene de alzarse por 4-1 ante Irak, mientras que los africanos cayeron en el debut por 1-3 ante Francia.

Cuándo juega Noruega vs. Senegal

El partido de Noruega contra Senegal es este lunes 22 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos para este compromiso.

Dónde ver a Noruega vs. Senegal

El partido de Noruega contra Senegal se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.