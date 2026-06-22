Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recibió a los exsecretarios de Estado de la misma cartera, Manuel Marfán y Andrés Velasco, quienes mostraron sus reparos a la acción.

El primero en hablar fue Velasco, desde una conexión remota, quien comenzó su argumentación afirmando que “las proyecciones son por definición inciertas, son proyecciones, no son constataciones y esas proyecciones a veces resultan correctas y, al revés, muy a menudo resultan erradas ”.

“Por lo tanto, la afirmación de que se hicieron proyecciones y que esas proyecciones resultaron erradas no puede de ningún modo constituir el abandono de una responsabilidad o el incumplimiento de un deber”, indicó el exministro, añadiendo ejemplos desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y de la administración de Michelle Bachelet.

Andrés Velasco.

“El punto siguiente que quiero plantear, presidenta, y no me queda mucho, es que el documento también se esmera por crear la impresión de que durante el periodo del presidente Gabriel Boric en La Moneda, durante el mandato de Mario Marcel, después del ministro Grau, se habría dado espacio para una suerte de descontrol fiscal o una pérdida de control sobre el gasto de las finanzas públicas, y creo que la verdad sugiere exactamente lo contrario”, explicó Velasco.

Agregando que “de nuevo, yo no me considero partidario de ese gobierno, no voté por el Presidente Boric; sin embargo, me parece que hay que ser riguroso con el uso de las cifras”.

“Me parece una tremenda frivolidad que, para expresar diferencias absolutamente razonables acerca de la conducta de las políticas económicas del gobierno del Presidente Boric, se recurra a la acusación constitucional”, planteó el exsecretario de Estado.

“Este es un acto que debilita la democracia, que sugiere que no somos un país serio y que sencillamente da un paso más allá en la dirección equivocada, en la dirección de un uso chacotero e irresponsable de las normas que permiten nuestro ordenamiento legal y constitucional, Presidenta, y por lo tanto, como ciudadano de la República de Chile, tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados sabrá actuar bien y descartar esta frívola acusación ”, sentenció.

Por su parte, el exministro Marfán, del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló que “yo diría que las acusaciones constitucionales a los ministros de Estado, (...) la forma como se han dado las acusaciones constitucionales forman parte de las malas prácticas de la política ”.

“No estoy diciendo que no deberían existir acusaciones constitucionales, estoy diciendo que las acusaciones constitucionales son un instrumento que establece la Constitución, pero no es un instrumento que debería ser utilizado para zanjar diferencias políticas”, mencionó Marfán.