Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

Acreencias por casi $30 mil millones suma Asesorías e Inversiones Sartor, compañía que a inicios de junio presentó la solicitud para acogerse a un proceso de reorganización concursal.

“Asesorías e Inversiones Sartor S.A. mantiene actualmente una cartera diversificada de financiamientos e inversiones cercanos a los $ 20.000 millones, enfocada en productos de alta calidad y con proyección de retornos atractivos”, señala el texto ingresado el pasado 4 de junio.

Al respecto, la firma aseguró que “el normal desarrollo de los negocios de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. ha sido afectado en los últimos meses porque una de sus filiales, Sartor Administradora General de Fondos, fue intervenida ilegalmente a fines del año 2024 por la anterior administración de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), materia que hemos impugnado y está siendo vista actualmente en tribunales de justicia”.

A fines de 2024 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervinó la gestora acusándola de emplear fondos de terceros para financiar empresas relacionadas y vinculadas a los mismos socios. En agosto de 2025 encomendó a Toesca la liquidación de algunos fondos de Sartor que aún no eran liquidados ni traspados a otros gestores.

En su escrito de inicios de junio, Asesorías e Inversiones Sartor expuso que mantiene inversiones por cerca de $ 15.000 millones en distintos fondos de su filial Sartor AGF, “los que están en proceso de liquidación por instrucción de la CMF a través de terceros. Algunos de estos fondos ya han tenido una tasa de recuperación sobre el 50% del capital invertido y están en pleno proceso de cobro de acreencias, lo que permite proyectar una tasa muy superior a la actual”.

Las acreencias

En ese contexto se realizó un catastro de las acreencias de Asesorías a Inversiones Sartor. Al 30 de abril, sus deudas suman $28.195,9 millones. De dicha cifra, $16.561 millones corresponden a cuentas por pagar, $9.521 millones a acreedores bancarios y financieros, y $1.581 millones a cuentas por pagar con empresas relacionadas.

El listado de acreedores bancarios y financieros incluye a BCI Corredores de Bolsa S.A. con $5.694,3 millones, equivalentes al 20,20% del pasivo total. Este es el mayor acreedor.

En este listado también están Sartor Fund, con $1.883 millones; Vector Capital, con $1.183 millones, y BCI, con $760 millones.

En las cuentas por pagar a empresas relacionadas figuran 12 personas y sociedades. Entre ellas se encuentran Reedwood Capital SpA, ligada a Michael Clark –controlador de Azul Azul con el 63%-, por $75 millones; Alfredo Harz, por $26.460.000, y Carlos Larraín Mery, por $22.594.634.

Entre las cuentas por pagar hay 72 sociedades y personas. En el listado están Nexus Chile SpA -matriz de Isapre Nueva Masvida-, con un crédito por la suma de $3.264.002.454, equivalente al 11,58% del pasivo total; Nexus Intelligence, con $300 millones, y Marinvest SpA, con $5.589 millones, el 19,8%.

Nexus Chile SpA es propietario del 100% de las acciones de Nexus Chile Health SpA, que controla a su vez a Isapre Nueva Masvida. Para el segundo trimestre de 2025, Nexus Chile Health informó que la compañía deterioró sus inversiones en los activos financieros “Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo I y II, y Fondo Inversión Capital Efectivo, serie Q por $4.126 millones”, todos administrados por Sartor.

Los reparos de BCI

El pasado 9 de junio, cinco días después de presentada la solicitud de reorganización, BCI Corredor de Bolsa presentó un “téngase presente”, acusando a Asesorías e Inversiones Sartor de actuar con “manifiesta mala fe procesal, ocultando a este tribunal la existencia de un procedimiento concursal de liquidación forzosa previo a estos autos, que fue iniciado con fecha 9 de enero de 2025 a solicitud de esta parte, ante el 13° Juzgado Civil de Santiago”.

Además, comentó que, en dicho procedimiento, “la empresa deudora opuso una serie de excepciones a la liquidación, que fueron íntegramente rechazadas, con costas, en sentencia de fecha 07 de mayo de 2026″.

Sartor respondió pocos días después, argumentando que si bien BCI Corredor de Bolsa “solicitó la liquidación forzosa de nuestra representada, en el mes de enero de 2025″, el 13° Juzgado Civil “no dio a lugar a la reorganización por estimar que ella era improcedente al ser planteada subsidiariamente; resolución que fue apelada por esta parte”.

“No existe impedimento alguno para que este Tribunal proceda a dar curso a la solicitud de reorganización judicial presentada por nuestra representada”, dijo el escrito.