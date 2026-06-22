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    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    “Gracias por estar siempre en contacto, siempre comprometido y siempre esforzándote por hacer lo necesario y lo que realmente ayudará”, escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, su compromiso con Ucrania, unas horas después de que este anunciara su dimisión tras meses siendo cuestionado, y ha deseado a Reino Unido “todo el éxito” en la búsqueda de sus “objetivos nacionales”.

    “Keir, gracias por toda nuestra cooperación, tu apoyo y las decisiones conjuntas que han ayudado a hacer que nuestra Europa y nuestra protección de la vida sean más fuertes. Reino Unido ha sido, es y seguirá siendo uno de los líderes del mundo”, ha ensalzado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

    “Gracias por estar siempre en contacto, siempre comprometido y siempre esforzándote por hacer lo necesario y lo que realmente ayudará”, ha escrito Zelenski, quien ha remarcado que en Ucrania siempre se ha valorado “profundamente” el papel que ha venido desempeñando Reino Unido estos años de conflicto.

    “Cada reunión y cada conversación que hemos tenido siempre ha estado llena de contenido real”, ha recordado Zelenski, que ha terminado su mensaje deseando a Reino Unido “todo el éxito” en esta nueva etapa que tiene por delante. “Confiamos en Reino Unido. Keir, siempre eres un invitado bienvenido en Ucrania”, ha concluido Zelenski.

    Desde su llegada a Downing Street, Starmer situó el apoyo a Ucrania como una de sus bases, liderando desde entonces el refuerzo del suministro de ayuda militar en medio del recorte de Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha liderado los esfuerzos para trabajar en un plan de seguridad en Ucrania, que incluye el despliegue de fuerzas internacionales, para vigilar un eventual alto el fuego y reforzar la disuasión ucraniana ante futuras agresiones rusas.

    Reacciones a la salida de Starmer

    Las reacciones a la salida de Starmer no han sido inmediatas en el plano político europeo. En el caso de Irlanda, el primer ministro, Micheál Martin, ha reconocido el “importante papel” del líder saliente en “la reconstrucción de las relaciones entre Irlanda y Reino Unido y con la Unión Europea”.

    “Nuestros dos gobiernos también dieron un importante paso adelante en el tratamiento del legado del pasado en Irlanda del Norte”, ha valorado, tras destacar la “gran capacidad, decencia e integridad” de Starmer. “No tengo ninguna duda de que su sucesor como primer ministro querrá seguir profundizando y fortaleciendo la relación entre Reino Unido e Irlanda, y nosotros continuaremos trabajando para avanzar en ese objetivo”, ha dicho.

    De parte de Países Bajos, Rob Jetten, ha destacado su “fuerte respaldo” a Ucrania y la cooperación con Europa en materia de seguridad y energía, reivindicando que fortaleció los lazos con la Unión Europea tras años de desencuentros tras la salida del bloque europeo.

    Más sobre:Volodimir ZelenskiKeir StarmerReino UnidoUcrania

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