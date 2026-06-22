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    Biministro Mas prevé mayor creación de empleo privado en el mediano plazo

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que esta semana se realizará una segunda reunión de la mesa interministerial por el empleo que busca reactivar la generación de puestos de trabajo desde el sector público.

    Por 
    Patricia San Juan
    Biministro Mas prevé mayor creación de empleo privado en el mediano plazo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Luego que la semana pasada el gobierno anunciara la instalación de una mesa interministerial por el empleo, la que busca generar 50 mil nuevos puestos de trabajo en un plazo de cuatro meses, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien lidera la instancia, detalló el proceso que se ha ido generando.

    “Es una mesa que se constituyó la semana pasada, va a ser un trabajo muy de la mano de los alcaldes, queremos que esto sea en todo el territorio, orientado a lo local, a lo regional, con algún foco, sin duda, en la mujer, donde tenemos una emergencia de un grado mayor, con algún foco en las regiones, donde tenemos una mayor emergencia, Valparaíso, Biobío, por decir alguna, y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con programas ya existentes para poder llegar en el corto plazo”, dijo en un punto de prensa en La Moneda.

    Añadió que “estamos movilizando Sercotec, con algunos programas, estamos movilizando a Corfo, con algunos programas, estamos movilizando a la Subdere con el PMU (Programa de Mejoramiento Urbano)”.

    Mas precisó que esta semana se realizará una segunda reunión de la mesa donde se seguirá avanzando en la profundización de este plan.

    Construcción y Obras Públicas

    Consultado respecto del rol del sector privado en la generación de nuevos puestos de trabajo, considerando que los 50 mil empleos comprometidos por la mesa corresponden al sector público, Mas señaló que también se espera una recuperación desde algunos sectores productivos.

    “Con estos empleos de invierno estamos dando un shock a la política de empleo en el corto plazo, y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros, por ejemplo, la construcción”, afirmó.

    En este sentido sostuvo que “la construcción este año va a generar, con la partida de 25.000 nuevas viviendas, alrededor de 70.000 nuevos empleos. Y así, año a año, si logramos destrabar algunos de los permisos, esos 75.000 podrían ser una cifra un poquito sobre los 100.000. Obras públicas está generando 35.000 empleos mensuales, Turismo está generando una buena cantidad de empleos. Esos empleos se van a ir creando en el mediano plazo y así vamos a ir afectando positivamente las cifras de empleo”.

    Sobre la agenda laboral y en específico los planes respecto de la Ley Karin, la Ley de 40 horas y la indemnización a todo evento Mas dijo que “para tener un impacto de mediano y largo plazo en el mundo laboral, efectivamente tenemos que revisar nuestra actual legislación, dándole adaptabilidad, y en eso está trabajando el Ministro Rau y cuando tengamos las medidas concretas, él las anunciará”.

    Según publicó Pulso este domingo además de la reactivación del proyecto de Sala Cuna, el Ministerio del Trabajo está elaborando un menú de propuestas de mayor adaptabilidad laboral que incluye medidas administrativas y proyectos de ley como la polifuncionalidad, contratos por hora, anualización de la jornada laboral de 40 horas y una indemnización a todo evento para el trabajador, entre otros.

    Más sobre:Daniel MasEmpleoTrabajoMercado Laboral

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