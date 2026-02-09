SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    La banda liderada por Billie Joe Armstrong interpretó una serie de éxitos en la previa del encuentro deportivo, mientras que el cantante puertorriqueño estuvo a cargo del esperado espectáculo de medio tiempo.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Este domingo 8 de febrero se realizó el Super Bowl LX, instancia en la que los Seattle Seahawks se impusieron sobre los New England Patriots en el Levi’s Stadium en California, con un resultado de 29 a 13.

    Pero más allá de la final de fútbol americano, uno de los aspectos que generaba mayor expectación eran las respectivas presentaciones de Bad Bunny y Green Day.

    La banda liderada por Billie Joe Armstrong interpretó una serie de éxitos en la previa del encuentro, mientras que el cantante puertorriqueño estuvo a cargo del esperado espectáculo de medio tiempo.

    La elección de Bad Bunny y Green Day para el Super Bowl LX generó rechazo en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó durante meses su presencia en el evento deportivo.

    En la antesala del partido, el mandatario se declaró abiertamente “en contra de ellos” y calificó la elección como “terrible”. Tras el encuentro de este domingo, describió el espectáculo de medio tiempo como “uno de los peores de la historia”.

    Aunque Trump no ha detallado a qué se debe su rechazo, tanto la agrupación de punk rock como el apodado “Conejo Malo” han criticado las gestiones de su administración. De hecho, ambos apoyaron a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024, en las cuales el republicano terminó imponiéndose en los comicios.

    Armstrong ha calificado a su gobierno como “fascista” y ha afirmado a la audiencia durante algunos conciertos previos al Super Bowl que “depende de nosotros luchar en contra”.

    Bad Bunny, por su parte, ha criticado las medidas que la administración Trump ha tomado para controlar la migración. En su reciente gira 2025-2026, no incluyó inicialmente conciertos en el país norteamericano, debido a la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieran a migrantes irregulares a la salida de sus shows.

    En una entrevista con la revista i-D en septiembre del año pasado, explicó que “estaba el tema” de que “el ICE podría estar afuera”. Agregó que era un factor que conversaban “muy preocupados” dentro de su equipo.

    Durante sus presentaciones de este domingo, ni Bad Bunny ni Green Day hicieron menciones directas a la administración Trump o al ICE. Más bien, especialmente en el caso del puertorriqueño, se trató de espectáculos cargados de simbolismo.

    Sus presentaciones han sido ampliamente aclamadas por la prensa internacional. El periódico británico The Guardian le otorgó un total de cinco estrellas al show de medio tiempo de Bad Bunny, mientras que The New York Times lo describió como “un espectáculo que celebró la herencia latina”.

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Cómo fue el espectáculo de Green Day en el Super Bowl LX

    El espectáculo de Green Day en el Super Bowl LX se dio en la previa del partido y tuvo una duración de poco más de cinco minutos, en los que interpretaron versiones acortadas de algunas de sus canciones más conocidas.

    La primera fue Good Riddance (Time of Your Life), en la cual Armstrong utilizó una guitarra acústica. Luego, la cambió por una eléctrica y empezaron con Holiday, de su álbum American Idiot (2004).

    Los dos siguientes temas que tocaron también vienen de aquel álbum, uno de los más destacados de su carrera: Boulevard of Broken Dreams y el homónimo American Idiot.

    El escenario en el que tocó Green Day estuvo posicionado a un costado de la cancha de fútbol americano, ya que se trató de una presentación en formato de previa.

    Puedes ver su show completo haciendo clic en este enlace.

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Cómo fue el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    El espectáculo de medio tiempo es el más sobresaliente del Super Bowl. En el de este año, Bad Bunny estuvo en la cancha por casi 14 minutos, con una amplia escenografía que incluyó un falso campo de cultivo y la famosa “Casita”, que ha figurado en los conciertos de su gira más reciente.

    También se vieron trabajadores agricultores con sombreros de paja, ancianos jugando dominó en una mesa, puestos ambulantes de coco frío y piraguas, y equipos de bailarinas.

    Partió con Tití me pregunto, para luego seguir con hits como Yo perreo sola, EoO, Baile inolvidable, NUEVAYoL y El apagón, en donde estuvo acompañado de Ricky Martin.

    Durante su set, que mayoritariamente fue en español, también cantó Die With a Smile de Lady Gaga, en conjunto con la misma artista.

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX Tendencias / La Tercera

    Entre las celebridades que figuraron en “La Casita”, se encontraron nombres como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Young Miko, por solo nombrar un par.

    Hacia el final de su presentación, Bad Bunny vociferó: “God bless America” (“Dios bendiga a América”). Y enumeró a distintos países que forman parte de todo el continente, desde Chile hacia Canadá, así como a su natal Puerto Rico.

    Ahí, mostró directamente a la cámara un balón de fútbol americano que decía: Together we are America” (“Juntos somos América”).

    Cerró su espectáculo con DtMF (Debí tirar más fotos), mientras todos sus acompañantes cantaban a su alrededor y en uno de los extremos del Levi’s Stadium se veía un gran cartel en el que se leía: The only thing more powerful than hate is love” (“Lo único más poderoso que el odio es el amor”).

    Puedes ver su presentación completa haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast
    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria
    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael
    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030
    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter
    La primera ministra de Japón consigue la 'supermayoría' tras su victoria aplastante en las legislativas
    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
