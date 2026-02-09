“Uno de los peores de la historia”: Trump arremete contra el show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl LX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la controversia la noche de este domingo tras publicar un duro mensaje en su red social Truth Social contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, calificándolo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”.

Sus declaraciones apuntaron directamente al show encabezado por Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista en protagonizar un halftime show completamente en español.

En su publicación, Trump afirmó que el espectáculo “no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, agregando que “nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo”.

El mandatario también cuestionó las coreografías, calificándolas de “repugnantes, especialmente para los niños que están mirando en EE.UU. y en todo el mundo”, y describió el show como “una bofetada en la cara para nuestro país”.

El mensaje incluyó además críticas a la prensa, anticipando que el evento recibiría elogios de los “Fake News Media”, y aprovechó de emplazar a la NFL a “reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla del kickoff”, cerrando con su consigna habitual: “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Un hito cultural en el Super Bowl

Las palabras del presidente contrastan con la relevancia cultural del espectáculo. El Super Bowl LX, disputado en el Levi’s Stadium, tuvo uno de sus momentos más esperados con la salida al escenario de Bad Bunny pasadas las 22.23 horas de Chile.

Con una escenografía inspirada en las colinas de Puerto Rico, el artista abrió su presentación con Tití me preguntó, uno de los himnos de Un verano sin ti.

El show estuvo cargado de referencias a su gira “Debí tirar más fotos”, incluyendo la icónica “casita”, donde aparecieron celebridades como el actor chileno Pedro Pascal y la cantante Young Miko, además de una llamativa boda en vivo.

Uno de los momentos más comentados fue la sorpresiva aparición de Lady Gaga, quien interpretó una versión salsera de Die with a smile, ambientada como si se tratara de un club de La Habana de los años 50.

Más adelante, Ricky Martin se sumó al escenario, reforzando el puente entre generaciones de artistas latinos que lograron abrirse paso en la industria estadounidense.

El cierre llegó con DtMF, pirotecnia y un mensaje claro del artista: “Puerto Rico, seguimos aquí”, en una declaración que fue leída por muchos como una reivindicación cultural desde uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

La crítica de Trump se produce en un momento en que Bad Bunny vive una semana histórica, luego de convertirse en el primer artista latino en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco completamente en español, consolidando su estatus como una de las mayores figuras del pop global.