SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    A tres décadas de su debut en Japón, la saga creada en 1996 se mantiene como uno de los fenómenos más influyentes de la cultura pop.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Este 27 de febrero, la plataforma YouTube cambiará temporalmente su tradicional logo por un “Yoodle” especial inspirado en el universo de Pokémon.

    El gesto busca conmemorar las tres décadas de la saga creada en Japón en 1996, que con el paso de los años se convirtió en uno de los fenómenos más influyentes de la cultura pop global.

    El logo puede verse, por ejemplo desde dispositivos móviles en la App, justo en la parte superior de la pantalla.

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Es una pequeña animación que hace referencias a los videojuegos, cartas, juegos móviles y, obviamente, los pokémon que han marcado estos 30 años de historia.

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    De las consolas a la pantalla grande

    El lanzamiento original de Pokémon en Japón marcó un antes y un después para la industria del entretenimiento.

    Lo que comenzó como un videojuego para consolas de Nintendo pronto se expandió hacia el anime, el cine, los juguetes y el juego de cartas coleccionables, cruzando generaciones y formatos.

    La serie animada, protagonizada por Ash Ketchum y su inseparable Pikachu, consolidó el fenómeno a fines de los noventa y principios de los 2000’s, instalándolo como un referente cultural para millones de niños y adolescentes.

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Un fenómeno que sigue más que vivo

    Tres décadas después, la franquicia no solo mantiene su vigencia, sino que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y de consumo.

    De los cartuchos portátiles pasó a experiencias móviles como Pokémon GO, que llevó la realidad aumentada a las calles y parques de todo el mundo, redefiniendo la forma de jugar.

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Hoy, el universo Pokémon se despliega en videojuegos de última generación, series, eventos competitivos, mercancía oficial y una intensa actividad en plataformas digitales.

    Pokemon y YouTube

    En ese ecosistema, YouTube ocupa un rol central. Millones de fanáticos suben y consumen contenido relacionado con la franquicia: desde análisis de videojuegos hasta reacciones, desafíos, curiosidades y retransmisiones de torneos.

    La plataforma se ha convertido en una suerte de “museo vivo” donde conviven la nostalgia de quienes crecieron con los primeros títulos y la curiosidad de nuevas generaciones que descubren el fenómeno por primera vez.

    Cartas coleccionables en su punto más alto

    Uno de los pilares de esta permanencia cultural es el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), que vive un nuevo auge a nivel global y regional.

    Hace pocos días, la carta Pikachu Illustrator (1998), considerada la más cara del mundo, estableció un récord Guinness al venderse por US$ 16.492.000 (cerca de 14 mil millones de pesos).

    La pieza fue adquirida por el inversor AJ Scaramucci tras una subasta organizada por Goldin, en colaboración con su antiguo dueño, el creador de contenido Logan Paul. El registro del hito superó los 2,4 millones de reproducciones en el canal oficial del influencer.

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    En Latinoamérica, el interés por el TCG ha crecido con fuerza, influido por el mercado estadounidense y por creadores españoles.

    El debate sobre si coleccionar cartas en inglés o en español se ha instalado en comunidades locales.

    Por otro lado, el contenido ha evolucionado desde la apertura de sobres hasta vlogs de competencia, construcción de mazos, búsqueda de cartas clasificadas y transmisiones desde convenciones.

    Con el nuevo Yoodle, YouTube se suma a las celebraciones de una franquicia que ha logrado trascender el tiempo.

    Lee también:

    Más sobre:PokemonYouTubeTecnologíaVideojuegosPokemon GOAnimeJapónTendenciasInternetLa TerceraCartas Pokemon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público

    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    Reunión con Kast y Alvarado: Mulet concurre a la OPE para abordar reforma al sistema político y temas regionales

    Valparaíso: realizan evacuaciones por incendios forestales en Nogales y El Tabo

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Lo más leído

    1.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    2.
    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    3.
    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público
    Chile

    Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público

    Reunión con Kast y Alvarado: Mulet concurre a la OPE para abordar reforma al sistema político y temas regionales

    Valparaíso: realizan evacuaciones por incendios forestales en Nogales y El Tabo

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación
    Negocios

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    Lecciones de un incumplimiento anunciado

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla
    El Deportivo

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”
    Cultura y entretención

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja
    Mundo

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango