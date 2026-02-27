Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

Este 27 de febrero, la plataforma YouTube cambiará temporalmente su tradicional logo por un “Yoodle” especial inspirado en el universo de Pokémon .

El gesto busca conmemorar las tres décadas de la saga creada en Japón en 1996, que con el paso de los años se convirtió en uno de los fenómenos más influyentes de la cultura pop global.

El logo puede verse, por ejemplo desde dispositivos móviles en la App, justo en la parte superior de la pantalla.

Es una pequeña animación que hace referencias a los videojuegos, cartas, juegos móviles y, obviamente, los pokémon que han marcado estos 30 años de historia.

De las consolas a la pantalla grande

El lanzamiento original de Pokémon en Japón marcó un antes y un después para la industria del entretenimiento.

Lo que comenzó como un videojuego para consolas de Nintendo pronto se expandió hacia el anime, el cine, los juguetes y el juego de cartas coleccionables, cruzando generaciones y formatos.

La serie animada, protagonizada por Ash Ketchum y su inseparable Pikachu, consolidó el fenómeno a fines de los noventa y principios de los 2000’s, instalándolo como un referente cultural para millones de niños y adolescentes.

Un fenómeno que sigue más que vivo

Tres décadas después, la franquicia no solo mantiene su vigencia, sino que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y de consumo.

De los cartuchos portátiles pasó a experiencias móviles como Pokémon GO , que llevó la realidad aumentada a las calles y parques de todo el mundo, redefiniendo la forma de jugar.

Hoy, el universo Pokémon se despliega en videojuegos de última generación, series, eventos competitivos, mercancía oficial y una intensa actividad en plataformas digitales.

Pokemon y YouTube

En ese ecosistema, YouTube ocupa un rol central. Millones de fanáticos suben y consumen contenido relacionado con la franquicia: desde análisis de videojuegos hasta reacciones, desafíos, curiosidades y retransmisiones de torneos.

La plataforma se ha convertido en una suerte de “museo vivo” donde conviven la nostalgia de quienes crecieron con los primeros títulos y la curiosidad de nuevas generaciones que descubren el fenómeno por primera vez.

Cartas coleccionables en su punto más alto

Uno de los pilares de esta permanencia cultural es el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), que vive un nuevo auge a nivel global y regional.

Hace pocos días, l a carta Pikachu Illustrator (1998), considerada la más cara del mundo, estableció un récord Guinness al venderse por US$ 16.492.000 (cerca de 14 mil millones de pesos).

La pieza fue adquirida por el inversor AJ Scaramucci tras una subasta organizada por Goldin, en colaboración con su antiguo dueño, el creador de contenido Logan Paul. El registro del hito superó los 2,4 millones de reproducciones en el canal oficial del influencer.

En Latinoamérica, el interés por el TCG ha crecido con fuerza, influido por el mercado estadounidense y por creadores españoles.

El debate sobre si coleccionar cartas en inglés o en español se ha instalado en comunidades locales.

Por otro lado, el contenido ha evolucionado desde la apertura de sobres hasta vlogs de competencia, construcción de mazos, búsqueda de cartas clasificadas y transmisiones desde convenciones.

Con el nuevo Yoodle, YouTube se suma a las celebraciones de una franquicia que ha logrado trascender el tiempo.