SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Las tarjetas de la franquicia japonesa superaron en rendimiento incluso al índice S&P 500 en los últimos 20 años. “Hay que atraparlos a todos”, dice un coleccionista.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

En 1996, Nintendo lanzó Pokémon como videojuego en Japón, sin imaginar que sus criaturas se convertirían en parte de la cultura global.

Hoy, casi 30 años después, el fenómeno no solo se traduce en series, películas y videojuegos: sus cartas coleccionables son el nuevo activo estrella entre los inversionistas individuales, según un reportaje de The Wall Street Journal.

De acuerdo con un índice de la firma de análisis Card Ladder, las cartas Pokémon han registrado una rentabilidad acumulada mensual de aproximadamente 3.821% desde 2004.

Esta rentabilidad incluso supera muy por encima al índice S&P 500, que solo creció un 483% en ese mismo periodo.

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Una inversión con ganancias

Para Lucas Shaw, gerente de cuentas de 27 años en Ohio, la inversión en cartas Pokémon significó un giro personal: con las ganancias financió un anillo de compromiso con tres diamantes y parte de la fiesta de su boda.

“La ganancia inesperada no se debió a acciones ni criptomonedas, sino a Pokémon”, contó al medio estadounidense.

Justin Wilson, publicista de 32 años en Oklahoma City, calcula que su colección de unas 500 cartas y 100 artículos sellados vale cerca de US$ 100.000.

Fanático desde niño, retomó el hobby en 2019 al darse cuenta de que tenía, como él mismo dijo, “dinero de adulto” para gastar.

“Hay que atraparlos a todos”, señaló al diario, evocando el famoso eslogan de la franquicia. Para Wilson, sus cartas son tan serias como su plan de jubilación o sus cuentas de inversión.

La nostalgia como atractivo

El factor nostalgia también es clave. “Muchos de nosotros estamos buscando fragmentos de nuestra infancia”, explicó Matthew Griffin, arquitecto de 43 años en Arkansas, que decidió organizar carpetas con colecciones para cada uno de sus cinco hijos.

Su idea es regalar estas millonarias carpetas cuando sus hijos alcancen hitos importantes como casarse o comprar una casa.

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

La fiebre también atrapó a Charlie Pryds, un danés de 28 años que retomó sus cartas durante sus días de postnatal.

“Me gusta diversificar mis inversiones. Así que tengo algunas acciones, algunas criptomonedas, y luego pensé en probar también a invertir en Pokémon. Si te gusta el riesgo en tu cartera, creo que es una buena opción”, aseguró a WSJ.

Celebridades y récords millonarios

El mercado se disparó durante la pandemia, cuando los encierros y bonos gubernamentales llevaron a miles a redescubrir sus viejas colecciones.

El fenómeno se consolidó con figuras mediáticas como el youtuber Logan Paul, quien en 2022 pagó US$ 5,3 millones por una carta Pikachu Illustrator casi perfecta, estableciendo un récord Guinness.

Las subastas han convertido ciertos ejemplares en verdaderos tesoros. El Charizard holográfico de primera edición es uno de los más codiciados y, en condiciones impecables, puede superar los US$ 400.000.

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Pero el valor depende de múltiples factores: rareza, diseño y, sobre todo, calificaciones de autenticadores externos. Una nota casi perfecta puede multiplicar el precio, mientras que un simple doblez en una esquina puede arruinar la inversión

El riesgo de la inversión

Los críticos advierten de riesgos también. El mercado carece de un precio estándar y se desconoce la cantidad real de cartas en circulación.

Además, existe el recuerdo del desplome de las tarjetas de béisbol en los años 80’s, cuando la sobreproducción destruyó su valor.

Por ahora, la fiebre sigue viva. Para algunos, las cartas son un puente a la infancia; para otros, un refugio financiero en tiempos de incertidumbre.

Lee también:

Más sobre:PokemonCartasInversiónColecciónColeccionistaCartas PokemonColeccionismoEntretenimientoCultura PopPikachu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre de 35 años muere baleado en Conchalí durante presunto enfrentamiento

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

PDI detiene en flagrancia a autor de homicidio ocurrido en Limache

Investigan homicidio de un hombre en vía pública de Santiago: víctima intentó escapar de los disparos

Mujer muere tras ser baleada en Renca: resultó herida en medio de un enfrentamiento entre bandas

Lo más leído

1.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

2.
Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

3.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

5.
“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Hombre de 35 años muere baleado en Conchalí durante presunto enfrentamiento

PDI detiene en flagrancia a autor de homicidio ocurrido en Limache

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile
Negocios

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Mercado Libre imparable: “Estamos acelerando la industria del e-commerce”

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura
Tendencias

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Martín Hartmann, filósofo: “Establecer una sociedad igualitaria implica más que la redistribución económica”

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone en el Masters 1000 de Shanghái
El Deportivo

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone en el Masters 1000 de Shanghái

“Fueron a territorio chileno por el título”: prensa de Colombia alucina tras la victoria frente a España en el Mundial Sub 20

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados
Mundo

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados

Maurice Khamis: “Este acuerdo no garantiza una paz duradera, se trata únicamente de un alto el fuego”

James Story: “El Nobel de la Paz a Machado va a aumentar la presión contra el régimen de Maduro”

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen