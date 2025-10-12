Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

En 1996, Nintendo lanzó Pokémon como videojuego en Japón, sin imaginar que sus criaturas se convertirían en parte de la cultura global.

Hoy, casi 30 años después, el fenómeno no solo se traduce en series, películas y videojuegos: sus cartas coleccionables son el nuevo activo estrella entre los inversionistas individuales , según un reportaje de The Wall Street Journal.

De acuerdo con un índice de la firma de análisis Card Ladder, las cartas Pokémon han registrado una rentabilidad acumulada mensual de aproximadamente 3.821% desde 2004.

Esta rentabilidad incluso supera muy por encima al índice S&P 500, que solo creció un 483% en ese mismo periodo.

Una inversión con ganancias

Para Lucas Shaw, gerente de cuentas de 27 años en Ohio, la inversión en cartas Pokémon significó un giro personal: con las ganancias financió un anillo de compromiso con tres diamantes y parte de la fiesta de su boda.

“La ganancia inesperada no se debió a acciones ni criptomonedas, sino a Pokémon”, contó al medio estadounidense.

Justin Wilson, publicista de 32 años en Oklahoma City, calcula que su colección de unas 500 cartas y 100 artículos sellados vale cerca de US$ 100.000 .

Fanático desde niño, retomó el hobby en 2019 al darse cuenta de que tenía, como él mismo dijo, “dinero de adulto” para gastar.

“Hay que atraparlos a todos”, señaló al diario, evocando el famoso eslogan de la franquicia. Para Wilson, sus cartas son tan serias como su plan de jubilación o sus cuentas de inversión.

La nostalgia como atractivo

El factor nostalgia también es clave. “Muchos de nosotros estamos buscando fragmentos de nuestra infancia” , explicó Matthew Griffin, arquitecto de 43 años en Arkansas, que decidió organizar carpetas con colecciones para cada uno de sus cinco hijos.

Su idea es regalar estas millonarias carpetas cuando sus hijos alcancen hitos importantes como casarse o comprar una casa.

La fiebre también atrapó a Charlie Pryds, un danés de 28 años que retomó sus cartas durante sus días de postnatal.

“Me gusta diversificar mis inversiones. Así que tengo algunas acciones, algunas criptomonedas, y luego pensé en probar también a invertir en Pokémon. Si te gusta el riesgo en tu cartera, creo que es una buena opción”, aseguró a WSJ.

Celebridades y récords millonarios

El mercado se disparó durante la pandemia, cuando los encierros y bonos gubernamentales llevaron a miles a redescubrir sus viejas colecciones.

El fenómeno se consolidó con figuras mediáticas como el youtuber Logan Paul, quien en 2022 pagó US$ 5,3 millones por una carta Pikachu Illustrator casi perfecta, estableciendo un récord Guinness.

Las subastas han convertido ciertos ejemplares en verdaderos tesoros. El Charizard holográfico de primera edición es uno de los más codiciados y, en condiciones impecables, puede superar los US$ 400.000.

Pero el valor depende de múltiples factores: rareza, diseño y, sobre todo, calificaciones de autenticadores externos. Una nota casi perfecta puede multiplicar el precio, mientras que un simple doblez en una esquina puede arruinar la inversión

El riesgo de la inversión

Los críticos advierten de riesgos también. El mercado carece de un precio estándar y se desconoce la cantidad real de cartas en circulación.

Además, existe el recuerdo del desplome de las tarjetas de béisbol en los años 80’s, cuando la sobreproducción destruyó su valor.

Por ahora, la fiebre sigue viva. Para algunos, las cartas son un puente a la infancia; para otros, un refugio financiero en tiempos de incertidumbre.