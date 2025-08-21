SUSCRÍBETE
“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

El jugador chileno Matías Campos fue arrestado en Anaheim, EE.UU., acusado de robo durante el Mundial de Pokémon. El presunto ladrón quedó en libertad, pero con el compromiso legal de presentarse a las audiencias.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon. Foto: X.

Matías Alejandro Campos, un jugador chileno que participó en el Mundial de Pokémon en Estados Unidos, fue acusado de robo. Un usuario de X, identificado como That TCG Dad, difundió su fotografía y el video donde es arrestado por la policía de Anaheim, la ciudad en California y sede del evento.

Después de dos días del presunto robo, Campos escribió en su cuenta de Instagram que está libre “sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Waiver activa y con muchas ganas de volver a Chile”.

El chileno dijo que agradecía “a la justicia de Anaheim, California, y mi abogado, que creyó en mi inocencia” y que durante su arresto, fue tratado con respeto por las autoridades.

No obstante, desde La Tercera consultamos el estado del caso en el Tribunal Superior de California: de acuerdo al documento, Campos fue liberado “bajo su propia responsabilidad”, lo que significa que quedó en libertad mientras espera su juicio, pero con el compromiso legal de presentarse a las audiencias.

También conversamos con la presunta víctima, That TCG Dad. Su verdadero nombre es Tim Tipton, un estadounidense de 29 años y competidor del Mundial de Pokémon. Esto es lo que nos contó.

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

El juicio de Matías Campos en Estados Unidos por presunto robo

La información del caso del chileno Matías Alejandro Campos indica que el 16 de agosto de 2025, cometió la infracción de “gran hurto” (grand theft) y que el 19 del mismo mes, se declaró no culpable.

Actualmente tiene dos audiencias programadas: la primera, el 27 de agosto a las 8:30 de la mañana, que será la sesión previa al juicio, y el 29 de agosto tendrá la audiencia preliminar a la misma hora.

El testimonio del estadounidense que asegura haber sido robado por el chileno

En conversación con La Tercera, Tim Tipton (That TCG Dad) cuenta que, minutos antes de que le robaran, estaba en el evento del Mundial de Pokémon, esperando a que comenzara la competición. Se encontraba en la mesa 179, donde solo permiten sentarse a los competidores.

“Dejé mi mochila junto a mí, saqué mi botella de agua y bebí un poco. Me dolía un poco la cabeza, así que necesitaba agua constantemente. Pasaron unos cinco minutos y emparejaron la nueva ronda. Saqué mi teléfono y, al levantarme, me di cuenta que faltaba mi mochila. Supe al instante que alguien la había robado, porque acababa de sacar mi botella unos minutos atrás”.

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: Cedida a La Tercera.

Acto seguido, Tipton asegura haber llamado a un juez del campeonato, quien le indicó que fuera a objetos perdidos. Un guardia de seguridad lo acompañó a buscar la mochila, pero no la encontraron.

“Después, un señor me llamó. Encontré la mochila vacía en el baño. Todo lo relacionado con Pokémon había desaparecido. Mi tarjeta de acceso del hotel, mi consola 3DS, mis juegos y mi mazo de cartas”.

Llamó a la policía, quienes acudieron al recinto a tomar su declaración. Una hora después, le enviaron una fotografía de la cámara de seguridad donde identificaban cómo lucía la persona que sustrajo su mochila.

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: Cedida a La Tercera.

Con esa imagen, y mientras la policía hacía sus propias diligencias, Tipton buscó a la persona junto con su hermano. Fue este último el que encontró al presunto ladrón, en la zona de restaurantes del evento.

“Tenía todos mis objetos encima y, cuando la policía lo registró, mi tarjeta de acceso del hotel, que aún no había denunciado como perdida, estaba en su billetera. También mi consola 3DS y mis juegos, en sus bolsillos”.

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: X.
“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: Cedida a La Tercera.
“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: Cedida a La Tercera.

A raíz del robo, Tipton asegura que se vio obligado a retirarse del torneo.

“Todo se vuelve más irónico, porque este mismo caballero y yo nos enviamos mensajes hace unas semanas para posiblemente comprarle su kit de la competencia”, revela el estadounidense.

Además, en el momento en que lo encontraron y la policía llegó, el chileno habría alegado que los artículos que tenía en su poder los había comprado por 200 dólares (cerca de 200.000 pesos chilenos).

Sin embargo, el jugador estadounidense asegura que el valor total de lo que tenía en su mochila superaba los 5.000 dólares (cerca de 5 millones de pesos chilenos).

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el jugador chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales. Foto: Cedida a La Tercera.

De acuerdo a Tipton, “cualquier cantidad que supere los 850 dólares es hurto mayor y es un delito grave. Lo más probable es que vaya a la cárcel si es declarado culpable, y nunca más se le permita regresar a Estados Unidos”.

La versión del estadounidense indica que, aunque Campos intentó explicarse en un inicio, cuando la policía lo registró y encontró cada uno de los objetos perdidos que Tipton tenía en su mochila, “simplemente se calló y no habló más”.

“Su mayor problema es que la tarjeta de acceso de mi hotel estaba en su billetera, y él no se hospedaba en ese hotel”.

