Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Reportaron un mazo robado. Un jugador del Mundial de Pokémon —que se está celebrando en Anaheim, Estados Unidos— alertó en su cuenta de X que le habían robado su mochila en el evento, junto con un mazo de cartas y una consola de videojuegos.

“Si alguien encuentra un mazo de Gardy en una caja arcane, envíenme un mensaje. Alguien robó mi mochila y se llevó mi mazo y todo lo demás. No puedo creer que mi torneo termine con un robo”, escribió el asistente, identificado como That TCG Dad.

Hey if anyone finds a gardy deck in an arcane box, message Me. Someone stole my backpack and stole my deck and everything I’m destroyed that my run ends with theft . @PokeDuelsTikTok — That Tcg Dad (@That_TcgDad) August 15, 2025

Su mochila yacía completamente vacía en el piso del baño, sin pistas. No obstante, tres horas después, la policía encontró al presunto ladrón: se trataba del jugador chileno Matías Alejandro Campos .

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon. Foto: TikTok

El chileno acusado de robo en el mundial de Pokémon

Después de la alerta de la mochila robada, varios participantes e incluso usuarios de Internet comenzaron a buscar pistas sobre el ladrón. Por su parte, la policía de Anaheim también rastreó al saqueador.

Tres horas después, la víctima del robo entregó una actualización en su cuenta: “¡Gracias Jacob y a la policía! Gracias, hermano, por encontrar todo. Y a la policía, por darnos una foto para que mi hermano pudiera encontrarlo”.

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon. Foto: X.

“Si alguien conoce a este jugador, él es el ladrón. ¡Lo arrestaron!”, comunicó.

Rápidamente, la comunidad de Pokémon identificó que se trataba del chileno Matías Alejandro Campos, por un tatuaje que tiene en el dedo. Según informó La Cuarta, Campos es competidor en el mundial y ganó su ticket después de acumular los puntos requeridos.