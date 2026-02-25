SUSCRÍBETE
    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Un artículo publicado en Psychology Today plantea que ciertos hábitos que suelen interpretarse como dudas o sobreanálisis podrían, en realidad, reflejar un procesamiento cognitivo más complejo y sofisticado.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Lo que muchas veces se interpreta como sobrepensar, dudar demasiado o tardar en responder podría, en realidad, ser señal de un procesamiento mental más sofisticado.

    Así lo plantea Mark Travers, psicólogo formado en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Colorado Boulder, en una columna publicada en Psychology Today.

    Según el especialista, solemos asociar la inteligencia con rapidez mental, seguridad y claridad.

    Sin embargo, en su experiencia clínica ha observado que las personas con mayor capacidad cognitiva no siempre encajan con mayor rapidez.

    Muy por el contrario, a veces parecen más lentas, más dubitativas o más ensimismadas. Pero esa apariencia puede esconder procesos mentales más profundos.

    A continuación, tres formas de pensar que, de acuerdo con Travers, distinguen a las personas altamente inteligentes.

    1. Simulan conversaciones y escenarios futuros

    Repetir mentalmente una conversación o imaginar distintos desenlaces de una situación suele asociarse con ansiedad o rumiación. Pero Travers explica que también puede tratarse de una simulación mental avanzada.

    Las personas con alta inteligencia fluida, señala, pueden procesar múltiples escenarios hipotéticos al mismo tiempo.

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Esto les permite anticipar riesgos, detectar posibles problemas y planificar con mayor precisión.

    Este tipo de pensamiento exige una alta carga de memoria de trabajo: el cerebro no está “dando vueltas” sin sentido, sino poniendo a prueba distintas posibilidades.

    La diferencia con la rumiación desadaptativa está en que la simulación mental es flexible y exploratoria. Cambia de perspectiva, ajusta supuestos y puede conducir a nuevas comprensiones.

    2. Toleran ideas contradictorias sin apurarse en resolverlas

    Otra característica es la capacidad de sostener simultáneamente ideas que entran en conflicto.

    Mientras muchas personas buscan resolver rápidamente la disonancia y tomar partido, quienes tienen mayor capacidad cognitiva pueden tolerar la ambigüedad durante más tiempo.

    Travers cita investigaciones que muestran que las personas con coeficiente intelectual alto presentan menor necesidad de cierre cognitivo y mayor tolerancia a la ambigüedad.

    En lugar de simplificar o polarizar, evalúan distintas perspectivas válidas, incluso si son contradictorias, y permiten que coexistan mientras sopesan la evidencia.

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    En entornos polarizados, esta postura puede interpretarse como evasiva o débil.

    Sin embargo, desde la psicología, se asocia con flexibilidad cognitiva: la capacidad de resistir la presión por cerrar un tema prematuramente y mantenerse abierto a revisar creencias.

    3. Se toman más tiempo para responder

    Aunque la rapidez suele confundirse con inteligencia, la ciencia cognitiva sugiere que un rasgo clave es el control.

    Las teorías de procesos duales distinguen entre un pensamiento rápido e intuitivo y otro más lento y analítico.

    Todos usamos ambos, pero las personas más inteligentes tienden a inhibir las respuestas automáticas cuando detectan que podrían ser engañosas.

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo. Foto: Pexels

    Un estudio citado por Travers indica que una mayor inteligencia se asocia con la tendencia a detenerse, cuestionar la intuición inicial y razonar de forma deliberada, especialmente ante problemas complejos.

    Esa pausa puede parecer inseguridad en una sala de clases o en una reunión, pero a menudo refleja una búsqueda de precisión.

    Además, estas personas suelen tener mayor sensibilidad para detectar errores, lo que las lleva a moderar sus respuestas cuando la exactitud es clave.

    Si bien este estilo puede no ser el más eficaz en contextos donde se premia la velocidad, desde el punto de vista cognitivo representa una fortaleza: priorizar la precisión y el significado por sobre la inmediatez.

