    Reunión con Kast y Alvarado: Mulet concurre a la OPE para abordar reforma al sistema político y temas regionales

    Con todo, el parlamentario también aseveró que su disposición frente al nuevo escenario político es ser parte de una oposición de carácter “constructivo”.

    Helen Mora
     
    Franco Cicchetti
    El diputado reelecto Jaime Mulet (FRVS) sorprendió cuando llegó la tarde de este viernes hasta la denominada “Moneda chica” para reunirse con el presidente electo José Antonio Kast y el futuro ministro del Interior Claudio Alvarado.

    A eso de las 16.00 horas, el parlamentario, que compitió en las primarias oficialistas para ser el candidato del sector en las presidenciales de 2025 y que se desempeñó posteriormente como vocero de Jeannette Jara (PC), llegó al lugar acompañado de su par republicano, Benjamín Moreno.

    Tras la cita informó que su acercamiento al gobierno entrante tuvo relación con las eventuales modificaciones al sistema político. Y es que el retorno del Congreso este lunes trae consigo la votación en particular de la reforma gubernamental, que ha sido constantemente criticada por Mulet ante la eventual disolución de su partido.

    En concreto, en esa instancia -citada para el mismo lunes 2 de marzo en la Comisión de Gobierno de la Cámara- se definirá la posibilidad de que se rebaje el número de firmas para la constitución de partidos políticos, pasando de un 0,5% del padrón -como estipula el proyecto de La Moneda- a un 0,3%.

    “Me reuní fundamentalmente con el futuro ministro del Interior (Claudio Alvarado) y también con el diputado José Carlos Meza para ver qué opinan sobre las eventuales modificaciones al sistema político. Es importante saber si están los votos, si hay posibilidades o no”, señaló.

    Luego agregó: “También me reuní con el presidente electo, me interesaba plantearle fundamentalmente algunos temas de la región de Atacama y algunos nacionales, que tienen que ver con Codelco, que es un tema que he trabajado mucho”.

    “Le di a conocer también al presidente mi opinión de que Chile debía renovar su capacidad para fundir y refinar el cobre en el país, ya que nos perdió capacidad de condición de destino, que son temas muy relevantes en que yo he trabajado hace mucho tiempo”, continuó.

    “Una oposición constructiva”

    Con todo, el parlamentario también aseveró que le transmitió al presidente electo que su disposición frente al nuevo escenario político es ser parte de una oposición de carácter “constructivo”.

    “Yo no quiero que sigamos en el país con estas oposiciones que también sufrió muchas veces Gabriel Boric, donde muchas veces se hace oposición por hacer oposición”, agregó.

