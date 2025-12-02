Millonaria demanda: exdelantero de Colo Colo lleva al Cacique a la FIFA

Darío Lezcano fue uno de los tantos delanteros que llegó al Cacique a relevar a Juan Martín Lucero. El transandino se había convertido en figura en 2022, pero optó por una controvertida salida al Fortaleza, lo que obligó a los albos a buscar a un jugador en un puesto en el que había encontrado el referente que tanto anhelaba.

El paraguayo terminó transformándose en un dolor de cabeza. Primero, porque su condición física nunca fue la que se necesitaba para que rindiera a buen nivel. Luego, porque su producción goleadora estuvo muy lejos de las expectativas. Y, ahora, por la millonaria demanda que interpuso en contra de los albos.

Darío Lezcano lleva a Colo Colo a la FIFA: delantero paraguayo demanda a los albos por millonaria cifra

Justo en un momento incierto en lo deportivo, por la cada vez más tenue chance de llegar a la Copa Sudamericana, y el consiguiente perjuicio económico, los albos podrían verse en una incómoda posición: tener que abonar los US$ 870 mil que reclama el delantero.

La cuantiosa suma obedece, según el planteamiento que Lezcano elevó a la FIFA, al impago arriendo de su pase, según informó la radio ADN. Se habían pactado cuotas trimestrales de US$ 150 mil, de las cuales Blanco y Negro, según el demandante, solo abonó una.

Ese escenario puede generarles a los albos un complejo contratiempo, si el ente rector del fútbol mundial optara por el bloqueo del Cacique en la ventana de transferencias.

Darío Lezcano, el día en que firmó por Colo Colo, junto a Alfredo Stöhwing. (Foto: Colo Colo/X)

No cumplió

El ariete fue presentado por los albos el 6 de febrero de 2023. Venía de marcar 33 goles en 80 encuentros con la camiseta del Juárez, de México. “No tengo palabras. Es el club más grande de Chile y eso lo dice todo. Charlamos con el profe, me motiva mucho eso. Trataré de hacer lo mejor de mí y sacar al equipo adelante”, declaró en la presentación, en la que estuvo acompañado por el entonces timonel Alfredo Stöhwing y el gerente deportivo, Daniel Morón.

"Vengo a hacer mi trabajo, trabajar duro, escuchar lo que el profe me pida y dar lo mejor de mí. Después veremos con cada partido y entrenamiento para ser el mejor y tratar de dejar algo aquí. Por eso vine, para ser campeón. Estoy en un club grande y esa es la meta”, complementó.

Los números estuvieron lejos de la declaración de intenciones. Anotó en su debut ante Ñublense, lo que auguró una campaña promisoria. La proyección estuvo lejos de cumplirse. En 13 encuentros, marcó apenas cuatro goles