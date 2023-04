Colo Colo lo borra del clásico: las razones que dejaron a Darío Lezcano afuera del partido ante la UC

Darío Lezcano llegó como la gran carta en ataque de Colo Colo tras la salida intempestiva de Juan Martín Lucero al Fortaleza de Brasil. El delantero paraguayo realizó esfuerzos importantes para dejar Tijuana y así sumarse al Cacique. De hecho, abandonó el equipo mexicano con la liga ya en marcha e, incluso, hasta había anotado. Sin embargo, y tras un alentador comienzo, el goleador fue perdiendo terreno al punto de ser borrado de la nómina para el duelo ante Universidad Católica.

En la conferencia de prensa de este viernes, Gustavo Quinteros confirmó que el atacante no será tenido en cuenta para el encuentro ante los cruzados en Santa Laura. “El mañana no está, está considerado (Leandro) Benegas, Damián (Pizarro) y otros jugadores”, comenzó explicando, para luego entregar las razones por las que no estará. “Es un jugador que empezó muy bien, que estuvo en los primeros partidos, entró, convirtió... Él tiene que trabajar un poco más para mejorar en la parte física, para estar al cien por cien, para aportar en lo que él mejor hace, que son goles para el equipo”, expresó.

En ese sentido, el DT albo habló de la importancia de tener al guaraní en óptimas condiciones. “Esperemos que para los próximos partidos esté bien y pueda ser considerado y pueda aportar lo mejor que tiene para dar a Colo Colo. Yo confío en que se va a poner bien, que va a estar bien, y que junto a otros refuerzos que llegaron pueda llegar a su mejor nivel, porque ahora vienen los partidos importantes como para mantener una posición en el Campeonato Nacional o para apuntar a clasificar a la siguiente fase de copa. Entonces, vamos a necesitar que todos estén al cien por cien”, concluyó.

Trámites en Asunción

Sin embargo, la historia tiene un trasfondo que va más allá de esa explicación pública. ¿Qué sucedió? Todo se remonta al partido del domingo ante Santiago City, por la Copa Chile. Según relatan desde Macul, Lezcano le había solicitado al cuerpo técnico no ser considerado para ese compromiso, ya que, según explicó, tenía que viajar a Paraguay a hacer unos trámites para que su familia pudiese establecerse en Chile con él. La petición no fue bien acogida por Quinteros, por lo que artillero debió quedarse a disputar el encuentro frente al conjunto de Tercera División. Jugó 68 minutos y su nivel fue bastante irregular.

Luego del partido, el paraguayo viajó a su país para firmar estos papeles. No obstante, tuvo problemas con el vuelo de Asunción a Santiago, por lo que debió hacer una escala en Buenos Aires, lo que le impidió presentarse el martes a entrenar. Recién lo hizo el miércoles y ahí ya el entrenador tenía tomada la decisión de no considerarlo para el encuentro ante los cruzados.

Así las cosas, hoy el delantero, que firmó por dos temporadas en el Cacique, es la tercera alternativa de ataque detrás del juvenil Damián Pizarro y de Leandro Benegas, y deberá luchar por volver a recuperar la confianza de Quinteros.