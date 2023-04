Con graves acusaciones en su contra: la difícil semana de Ariel Holan a horas del duelo entre la UC y Colo Colo

Si hay alguien que ha vivido días complejos es Ariel Holan. El sábado, la UC avanzó en la Copa Chile, pero la clasificación a los cuartos de final del torneo estuvo lejos de ser tranquila. Sobre la hora, Fernando Zampedri logró el tanto que permitió llevar el encuentro ante Colina, de la cuarta categoría del fútbol chileno, a la definición por penales. En esa instancia, los cruzados se impusieron, con lo que lograron evitar el papelón, pero no consiguieron evitar las críticas por el desempeño de una escuadra que, de acuerdo a cualquier parámetro que pudiera compararse, era evidentemente superior a la de la provincia de Chabuco.

Las miradas se posaron sobre el técnico argentino. La versión 2023 de la UC no convence, incluso a pesar de que marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional. La eliminación en la Copa Sudamericana, a manos de Audax Italiano añade otro elemento negativo al balance de la labor del estratega. Después de la angustiosa clasificación ante el equipo colinano, Juan Tagle, el presidente de Cruzados, emitió una opinión con un claro tinte de reproche y otro tanto de advertencia. “Mucho que trabajar y mucho que mejorar. Que esto sea un punto de inflexión. No nos puede volver a pasar”, posteó en su cuenta en Twitter. También felicitó al equipo del sector norte de la región Metropolitana y fijó el nuevo objetivo, con una cuota adicional de presión. “Ahora, con todo por el clásico”, planteó, en referencia al choque de este fin de semana frente a Colo Colo, en el estadio Santa Laura.

La teoría del complot

Sin proponérselo, aunque a propósito del rendimiento del equipo de Las Condes en el duelo ante la escuadra de la Tercera División A, Holan se vio en el medio de un aguda polémica. Juvenal Olmos, ex jugador y ex técnico de la UC, explicó el desempeño de los futbolistas cruzados en ese encuentro con una incendiaria teoría. Según el ex mediocampista, los jugadores estudiantiles estaban conspirando contra el entrenador. “Se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores”, lanzó en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, en el que ejerce como panelista. “Llevarse al técnico al lomo” significa, en una traducción más apegada al chilenismo, “hacerle la cama” al estratega. En el espacio televisivo dio variadas razones para justificar su pensamiento.

Holan, en la banca de la UC (Foto: Agenciauno)

La acusación no tardó en producir la natural controversia. Históricos jugadores del club de la franja entraron derechamente en el análisis, aunque sin atreverse a respaldar la totalidad de las observaciones de Olmos, sobre todo las que dicen relación con una actuación premeditada. “Hay que tener en cuenta que los planteles se desgastan por situaciones internas, puede haber conflictos y eso genera caos. Existen egos, objetivos individuales que hacen pensar que se está sobre lo colectivo. Baja de rendimientos hasta por aspectos fisiológicos y biológicos. Y sicológicos, por supuesto que el técnico tendrá que revisar para reencantar a los jugadores. Es lo más difícil. Puede que los jugadores se sientan superados, sobrepasados, colapsados. Le pasó a Sampaoli en un momento con la U, que fue exitosa con un año y medio y luego vino un declive increíble”, teorizó, por ejemplo, Eros Pérez, campeón con los universitarios en 2005.

Mientras, Jean Beausejour la descartó de plano. “Nunca vi que los jugadores echaran a un DT”, enfatizó el bicampeón de América. “Yo creo que los jugadores no tienen ese poder. Es más o menos ficticio”, añadió.

En el mismísimo infierno

Por si fuera poco, Holan salió a colación en otra polémica. En Independiente buscan explicaciones para la crisis que tiene al equipo merodeando el descenso y a la institución virtualmente quebrada. Y en esos análisis, aunque sin nombrarlo, Gabriel Milito le apuntó directamente como uno de los responsables del descalabro. “Ahí empieza este lamentable momento del club y además esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente y todos sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro, sin nombrarlo”, disparó el ex defensor del Barcelona, hoy técnico de Argentinos Juniors.

Milito no fue la única gloria roja que le entró con todo al DT cruzado. “Holan al principio quería hacer una secretaría. Hablaba conmigo, con Bochini, con Pavoni, con Santoro. Nos utilizó por los nombres porque no sabía cómo le iba a ir. Después de ganar la Sudamericana dije ‘no vengo más’. Le dieron la llave como dijo Milito. Me decepcionó a mi, a Bochini y a otros. Nos utilizó en ese momento. No nos atendió más. Le dieron un equipo que me ilusioné, pero fue un desastre. Fue un gran culpable de lo que sucedió. Se trajeron jugadores por un dineral y ahí están las deudas”, sostuvo el también histórico Daniel Bertoni, en declaraciones a TyC Sports.