Beausejour enfrenta a Juvenal Olmos por la tesis de la ‘cama’ a Holan: “Nunca vi que los jugadores echaran a un DT”

La controvertida acusación de Juvenal Olmos ha remecido a Universidad Católica. Sin tapujos, el ex jugador y técnico cruzado acusó al actual plantel de confabularse para poner en jaque la permanencia de Ariel Holan en la banca. En Chile se suele definir la acción como ‘hacer la cama’, aunque el exseleccionador ocupó otra figura que, en rigor, significa lo mismo. “Cada uno de nosotros es libre de hacer su diagnóstico y su análisis. Para mí, el diagnóstico de la UC en este momento es que los futbolistas se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores”, disparó el actual comentarista, justamente en una intervención en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

Los históricos cruzados se sumaron al debate. Aunque les cuesta ser demasiado categóricos, hubo quienes apuntaron el eventual desgaste del proceso del ex entrenador de Independiente. Y hay, también, quienes descartan tajantemente cualquier atisbo de conspiración.

La palabra de Bose

En la última categoría se inscribe Jean Beausejour. El ex lateral izquierdo tiene un vínculo imborrable con Olmos. El estratega lo promovió al primer equipo cruzado y, años después, lo citó por primera vez a la Selección. Sin embargo, esos elementos no le impiden disentir de la aguda opinión. “Acá se dice que los jugadores de la UC le están haciendo la cama a Holan. Eso como consecuencia puede traer que despidan al entrenador. Yo creo que los jugadores no tienen ese poder. Es más o menos ficticio. Yo, por lo menos en los planteles que me tocó estar, y he estado en varios, nunca vi que los jugadores echarán a un DT”, apuntó en la radio ADN.

Juvenal Olmos, ex técnico de la UC y de la Selección.

“No entiendo porque se le quiere endosar a los jugadores una responsabilidad en el devenir de los técnicos, más allá de interpretar la idea que ese DT les da. Creo que el foco debería estar ahí, en el decir que en la UC los jugadores no están interpretando a Holan. Ahí pongamos el foco”, insistió, a modo de orientar la interpretación del actual momento.

El mundialista insiste en su postura. “Hoy es muy difícil y desafiante convencer al jugador de fútbol. Los dirigentes deben tener ese poder de convencer al jugador, de que entienden que pase lo que pase, dependiendo el contexto, el técnico se queda. De ahí van derivando muchas problemáticas e interpretaciones por el dinamismo y la rotación de los técnicos. Ahí al jugador le atribuyen un poder que no tienen”, plantea.

“Antes se daba mucho más que un entrenador esté dos o tres años en el mismo equipo. Más o menos se respetaba un proceso y el DT era participe de la conformación del plantel. ¿Hoy cuantos técnicos son participes de la conformación del plantel? El jugador, quieras o no, sabe que la participación del DT es momentánea en un club”, diagnostica, siempre fijando su postura.