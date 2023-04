Histórico de Independiente se cuadra con Milito y destroza a Holan: “Fue un desastre; el gran culpable de lo que sucedió”

Independiente de Avellaneda está pasando por un mal momento deportivo. El cuadro argentino está lejos de ser protagonista en la liga transandina y han salido algunas voces a intentar explicar el origen de esta situación, teniendo como punto común el paso de Ariel Holan por el Rey de Copas.

Uno de los más recientes ha sido el comentario de Daniel Bertoni, uno de los ídolos del club quien culpó al ahora técnico de Universidad Católica como el culpable de lo sucedido en la institución.

“Holan al principio quería hacer una secretaría. Hablaba conmigo, con Bochini, con Pavoni, con Santoro. Nos utilizó por los nombres porque no sabía cómo le iba a ir. Después de ganar la Sudamericana dije ‘no vengo más’. Le dieron la llave como dijo Milito. Me decepcionó a mi, a Bochini y a otros. Nos utilizó en ese momento. No nos atendió más. Le dieron un equipo que me ilusioné, pero fue un desastre. Fue un gran culpable de lo que sucedió. Se trajeron jugadores por un dineral y ahí están las deudas”, lanzó Bertoni en conversación con TYC Sports.

“Hay problemas económicos. Se han ido jugadores. Se han comprado jugadores que no le rindieron a Independiente. Se ha cambiado gente en varios puestos. Ahora se fue el presidente y parecería un caos”, continuó.

“Ahora hay que organizarse y mirar para adelante. Si mirás para atrás hay compras inútiles, jugadores que no han estado a la altura de Independiente. Ahora hay que apoyar al equipo, al Moncho. Se viene un clásico y hay que apoyar a los jóvenes porque sienten la presión y el murmullo”, agregó a continuación.

Además, reflexionó sobre la ausencia del club en la Copa Libertadores y su actual presente en la competencia transandina.

“No podés estar luchando a dos puntos del último. Independiente tiene que estar entre los primeros luchando copas y entre los primeros del campeonato. Para mi era una tristeza grandísima que Independiente no estaba en el sorteo de esta Libertadores”, expuso.

Diego Milito también apunta a Holan

Por su parte, el actual técnico de Independiente, Diego Milito, también señaló a Ariel Holan como uno de los detonantes de la crisis del club.

“Independiente tuvo una gran oportunidad para resurgir después de haber ganado la Sudamericana el 2017 y pasó a jugar la Libertadores de 2018, pero han tomado decisiones horrorosas desde el punto de vista económico y deportivo, y hay responsables. Lo que pasa es que nos dejamos llevar por el éxito y el éxito momentáneo tapó todo lo que hoy le toca vivir a Independiente”, comenzó señalando.

“Cuando digo que hay responsables, no lo digo únicamente por la Comisión Directiva, que la tienen, sino por el que gestionó en el ámbito deportivo la institución y que no supo manejarse en el éxito de haber ganado la Copa Sudamericana”, continuó.

“Ahí empieza este lamentable momento del club y además esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente y todos sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro, sin nombrarlo”, manifestó.