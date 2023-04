Los penales disimulan el papelón: la UC sigue apenas en la Copa Chile

Con seguridad, en su fuero interno, Universidad Católica jamás pensó que su duelo ante el modesto Deportes Colina, que milita en la Tercera A, la cuarta categoría del fútbol nacional, iba a ser así. Pero el fútbol entrega, de vez en cuando, este tipo de historias. Cuando el humilde se equipara al poderoso. Cuando las distancias no se perciben en el rectángulo de pasto.

El denominado ‘Gigante de Chacabuco’ estuvo a punto de sacar de carrera a los cruzados de la Copa Chile. A nada, literalmente. Sin embargo, en la última jugada, llegó la igualdad y luego, los penales le permitieron avanzar a Católica. Aunque siguen en el torneo, los franjeados tienen poco que celebrar. Rayaron la vergüenza, que se disimula por el acceso a los cuartos de final de la Zona Centro Norte.

Proyectando no dar espacio para las sorpresas, Ariel Holan dispuso de lo mejor que tenía a disposición. Fernando Zampedri, que está en la búsqueda de ser el goleador histórico del club, fue el centrodelantero, apoyado en las bandas por Tapia y Di Santo. La novedad era la posición de Isla y Cuevas como volantes interiores, haciendo el triángulo con Saavedra. Todas las fórmulas que ha ensayado la UC a lo largo de la temporada 2023 tienen algo en común: ninguna ha sido convincente. Por algo se explica que todavía Católica no da con un once fijo (y estamos en abril).

Apenas comenzó el juego, los cruzados fueron los dueños del control del balón, pero de manera estéril. Mientras que Colina, que dirige el exdefensa Cristián Febre, esperaba para salir rápido de contragolpe y también apeló al juego brusco para frenar al rival. Sin embargo, fueron capaces de golpear primero, agradeciendo un gigantesco regalo de Matías Dituro. Solo corrían 9 minutos de partido y el meta argentino-chileno falla en el control de la pelota, tras un pase atrás de Byron Nieto, y Bastián Arraño va a apurarlo y finalmente saca rédito de las dudas del meta. Arriba Colina en el marcador. Sorpresón en La Florida.

Una Católica confusa trataba de sacudirse del remezón. Mientras, los amarillos sorprendían pillando a la defensa estudiantil mal parada, exponiéndose ante su afán ofensivo (aunque sin ideas). En los 17′, casi llegó el empate con un cabezazo desviado de Di Santo. Con un mediocampo “descafeinado”, sin un peso propio, con más verticalidad que tenencia, la UC evidenciaba la carencia de un armador.

Uno de los más conocidos de Colina era su arquero, Julio Bórquez. Otrora mundialista Sub 17, con un físico que no es propio de un deportista, fue el sostén de su escuadra en gran parte del compromiso. Una serie de tapadas del ex Iquique mantenían la ventaja del ‘Gigante de Chacabuco’. Figura. Una fue en los 42′, conteniendo un mano a mano a Gonzalo Tapia.

Hacia la segunda parte, el monopolio de la pelota fue casi total para los cruzados. Ya estaba Alexander Aravena en la cancha. El Monito tuvo una chance en los 56′, pero nuevamente Bórquez apareció para evitar la igualdad. La Católica se apuraba, pero aquello no iba de la mano con la precisión. Las pocas ocasiones generadas no eran finalizadas con pulcritud. Además, Zampedri no tenía interacción.

El desenlace estaba cerca. Los descuentos finalizaban. Pero apareció el Toro Zampedri, quién otro más. Con un cabezazo bombeado, en el octavo minuto añadido, batió a Bórquez y puso el 1-1, estirando la llave a la tanda de penales.

Desde los 12 pasos, la UC ganó 4-2 y sigue en la Copa Chile. Ahora enfrentará a Santiago Wanderers, que eliminó a Real San Joaquín. Dicho de otra manera: los penales sostienen a Holan. Era una caída “saca-técnicos”. El balance indica que el equipo sigue en carrera por la competencia, sin embargo aún no convence, pese al peso de su plantilla.