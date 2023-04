Ariel Holan, tras el paso de la UC en la Copa Chile: “Merecimos dar vuelta el resultado, no ir a penales”

Universidad Católica estuvo a instantes del papelón en la Copa Chile. En el tiempo agregado del duelo ante Deportes Colina, su goleador Fernando Zampedri evitó que el equipo de Tercera División A eliminara a los dirigidos por Ariel Holan. El técnico, lógicamente, no quedó conforme. “Entramos en un terreno que futbolísticamente empezamos a tomar malas decisiones y nos costó tranquilizarnos y llevar el partido al juego que nosotros teníamos que hacer”, analiza el DT.

El estratega reconoce que los nervios de hacer un bochorno histórico le jugaron una mala pasada a sus dirigidos. “En el primer tiempo, cometimos un error, vino el gol, y a partir de ahí, a pesar de que tuvimos al minuto de juego una situación muy clara de Fernando Zampedri y una de Gonzalo Tapia, nos costó salir de esa lógica de decir ‘qué pasa si perdemos este partido’”, declara.

Sin embargo, pese a la poca claridad expuesta por la UC, Holan asegura que con lo mostrado en La Florida, merecieron ganar antes de la tanda. “En el segundo tiempo el equipo mereció dar vuelta el resultado, no ir a penales. En el balance, el segundo tiempo fue muy bueno, creamos muchas situaciones de gol, nos faltó hacer el gol y el rival no nos llegó al arco, fueron dos tiempos totalmente diferentes”, dice.

Zampedri puso el empate agónico, para estirar la llave a los penales. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

“Hicimos un muy mal primer tiempo, un mejor segundo tiempo, pero no pudimos concretar y terminamos en los penales, la autocrítica es hacia dentro de nuestras puertas”, agrega.

No obstante, el ex Independiente reconoce que están lejos de lo que él espera ver en su equipo. “Tenemos un buen plantel, con buenos jugadores, pero nos está costando encontrar el funcionamiento que nos de esa sensación de que podemos controlar cualquier situación en cualquier circunstancia. Eso es una tarea pendiente y es parte de mi responsabilidad como entrenador”, sostiene.

“A ratos aparece la claridad, y a veces no. Estoy tranquilo porque tenemos buenos jugadores, no es tan difícil encontrar un funcionamiento que nos lleve a tener un equipo muy competitivo”, suma.

“Fue falta”

Por otra parte, el técnico de Deportes Colina, Cristián Febre, lamenta la eliminación de los suyos. Sin embargo, apunta sus dardos contra el arbitraje. “Deben ser críticos. He visto el gol de Zampedri diez veces y fue falta. Me han escrito amigos, me han llamado... Pero esto es así”, afirma.

De todas maneras, se muestra orgulloso por la exhibición de su escuadra. “Para nosotros esto es un triunfo. Nos enfrentamos con un equipo de gran magnitud e hicimos un tremendo partido. Estoy contento. No le recrimino nada a los jugadores de la Católica. También le agradezco a la ANFA, por darnos esta oportunidad”, cierra.