Aunque el concepto existe hace largo rato y está asociado a distintos usos de la tecnología, hablar de Inteligencia Artificial se ha puesto de moda en los últimos meses. El surgimiento de distintas herramientas que permiten consultar situaciones específicas a una máquina y obtener respuestas que resultan ‘razonables’ constituye una atracción. Y ciertamente, una tentación para hurgar en un nuevo mundo buscando explicaciones que resulten objetivas, pues responden esencialmente a la única unidad que una máquina puede procesar: datos.

La Inteligencia Artificial es definida como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Dar respuestas es una de ellas y el fútbol chileno es una de las materias que perfectamente se le pueden consultar a las diversas plataformas que ofrecen la opción de experimentar con la IA. Para este ejercicio, El Deportivo se remitió a ChatGPT, la más popular en el momento. Los resultados contienen, en su mayoría, aciertos. Hay, eso sí, errores que dan cuenta de que, en definitiva, se trata de un cruce de información, sin discernimiento de por medio.

Nunca quedas mal con nadie

ChatGPT es una máquina, pero no por eso va a dejar de conservar las formas. Por eso, una de las principales ‘precauciones’ que adopta es, precisamente, evitar herir susceptibilidades pareciendo demasiado categórica en sus respuestas. Frente a las consultas más controversiales, la introducción de la explicación es casi uniforme. “Como modelo de lenguaje, no tengo preferencias deportivas ya que no tengo emociones ni sentimientos personales. Por lo tanto, no puedo responder a esta pregunta con una opinión subjetiva”, suele ‘esgrimir’ antes de exponer información concreta que puede, efectivamente, conducir a una conclusión.

¿Cuál es el club más grande de Chile? Basta con plantear la pregunta para que la respuesta surja mostrando el movimiento del cursor detrás de cada letra que constituye la respuesta. Otra vez, con una frase de ‘buena crianza’ de por medio. “El fútbol es muy popular en Chile, y hay varios clubes grandes y exitosos en el país. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es subjetiva y depende de cómo se defina “el más grande”, sostiene antes de entrar en el detalle. “Colo Colo: Es el club más popular y exitoso en Chile en términos de títulos y seguidores. Ha ganado 32 títulos de la Primera División de Chile y cuenta con una gran base de seguidores en todo el país”, detalla. Hay, también, consideraciones para los azules. “Universidad de Chile: Es el segundo club más popular en Chile y ha ganado 18 títulos de la Primera División de Chile. Es conocido por su rivalidad con Colo-Colo y por su fuerte base de seguidores en la capital, Santiago”, expresa. En el tercer puesto se ubica la UC.

Ramiro González despeja el balón en el Superclásico (Foto: Agenciauno)

Para que no queden dudas, el sistema entrega una conclusión, aunque con un eufemismo de por medio. “En resumen, Colo-Colo es generalmente considerado como el club más grande de Chile debido a su éxito en títulos y seguidores, pero la opinión puede variar según los criterios utilizados para medir el tamaño del club”, sostiene.

Generación Dorada, en detalle

La máquina se complica menos a la hora de entregar información más concreta. Ahí, de hecho, muestra un amplio ‘conocimiento’. Una prueba en caso del balompié nacional es que logra definir casi con exactitud qué se conoce como la Generación Dorada del fútbol chileno. “La Generación Dorada del fútbol chileno se refiere al grupo de futbolistas chilenos que alcanzaron un gran éxito en competiciones internacionales durante la década del 2010. Este grupo incluye a jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel y Jorge Valdivia, entre otros”, explica. Hay una salvedad, pues el listado excluye a Charles Aránguiz, uno de los pilares del histórico plantel.

Sí hay precisión total en cuanto a los logros. “La Generación Dorada se destacó por llevar a Chile a su primer título de la Copa América en 2015, y luego defender con éxito el título en la Copa América Centenario de 2016. También lograron clasificar a la Copa Mundial de la FIFA en dos ocasiones consecutivas (2010 y 2014), llegando a octavos de final en ambas ocasiones”, acota.

“Este grupo de futbolistas ha sido muy valorado por los aficionados chilenos y la prensa deportiva debido a su éxito en el ámbito internacional y su gran nivel de juego. La Generación Dorada es considerada como una de las mejores épocas del fútbol chileno en la historia del país”, concluye respecto del reconocimiento que recibe un grupo que quema sus últimos cartuchos en la elite.

Elías Figueroa, en un exposición de sus casaquillas. (Foto: @eliasfigueroabrander/Instagram).

¿Y Vidal? ¿Y el Niño Maravilla?

Otra definición controvertida es la elección del mejor futbolista chileno de la historia. La disyuntiva ni siquiera ha podido ser resuelta en discusiones a nivel humano. La IA, en su estilo, evita zanjarla, aunque sorprende en un detalle: en la lista de opciones que ofrece frente a la consulta ¿Quién es el mejor futbolista chileno de la historia? no considera a ninguno de los integrantes de la Generación Dorada. En otras palabras, margina a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, dos que en el mundo real son legítimos aspirantes a la distinción.

ChatGPT propone tres alternativas. La primera es Elías Figueroa. “Considerado por muchos como el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, Figueroa es un defensa central que jugó en equipos de Brasil, España y Chile, así como también en la selección chilena. Fue elegido tres veces como el mejor jugador de América del Sur y es uno de los pocos jugadores en haber sido incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Mundial”, define al ex defensor central. La segunda es Marcelo Salas, aunque la semblanza incluye una notoria equivocación. “Conocido como “El Matador”, Salas es uno de los delanteros más exitosos en la historia del fútbol chileno. Jugó en equipos como Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus, y también formó parte de la selección chilena en varias ocasiones. Fue el goleador de la Copa América de 1991 y 2015″, apunta. El Matador no jugó en el torneo continental que significó el primer trofeo oficial de la Roja. La tercera es Iván Zamorano. “Zamorano es otro delantero destacado en la historia del fútbol chileno. Jugó en equipos como Colo-Colo, Real Madrid e Inter de Milán, y también formó parte de la selección chilena. Fue el máximo goleador de la Liga española en la temporada 1994-1995″, afirma respecto de Bam Bam.

Otra vez, hay una observación dirigida a evitar susceptibilidades heridas. “Estos son solo algunos de los futbolistas chilenos más destacados de la historia, pero hay muchos otros que también merecen reconocimiento por su talento y logros en el campo de juego”, concluye. Porque la IA nunca queda mal con nadie.