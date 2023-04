Tribunal de Disciplina le da un portazo a la U y rechaza la denuncia contra O’Higgins por no permitir hinchas visitantes

El Tribunal de Disciplina sacó la voz por la denuncia que realizó Universidad de Chile en contra de O’Higgins. El elenco universitario había acusado a la institución celeste por no recibir a sus hinchas, pese a que las bases del campeonato establecen un mínimo de aforo de un 5% para la hinchada visitante. El duelo se disputó el 19 de febrero, por la 5 fecha del Torneo Nacional.

Tras analizar la denuncia, que incluyó la defensa de O’Higgins, que se basó en los descargos de Pablo Hoffmann, el presidente del club, y su abogado Jorge Carrasco, el Tribunal resolvió “rechazar la denuncia interpuesta por el Club Universidad de Chile, en contra del Club O’Higgins de Rancagua, por concurrir en favor del denunciado una causal eximente establecida en el artículo 64° de las bases del Campeonato Nacional de Primera División Temporada 2023″, señala el documento.

Agregan que el fallo fue acordado “por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, presentes en la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Jorge Isbej, Santiago Hurtado, Franco Acciardo y Simón Marín”.

Los motivos de la denuncia azul

La molestia de la dirigencia estudiantil estalló días antes del compromiso cuando O’Higgins anunció que el estadio El Teniente solo iba a recibir hinchada local. Ante esto, los azules se manifestaron en las redes sociales, señalando que tomarían medidas al respecto.

En una publicación en Twitter expresaron que “lamentamos que O’Higgins anuncie que este domingo ante la U solo recibirá ‘público local’. Esperamos que el club recapacite y las autoridades reviertan esta decisión”.

Posterior a aquello afirmaron que “como institución creemos en un trato igualitario. Los derechos y deberes son para todos”.

Por último, indicaron que “de mantenerse esta medida, que va en contra de las bases del Campeonato, nos reservamos el derecho de hacer las denuncias respectivas ante los tribunales de la ANFP”, tal como lo hicieron días después.

El conflicto se desató una vez que la Delegación Presidencial indicara que “hoy, a seis días de la fecha establecida por calendario, el club O’Higgins planteó a esta Delegación Presidencial Regional, la exclusión de venta para público del club visitante, en su propuesta definitiva”.

Ante esto la respuesta de la ANFP fue de que “luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, advirtieron en un comunicado al que tuvo acceso El Deportivo.

Claro que días después la delegación presidencial retrocedió y avisó que no recibiría a hinchas de la U, en una reunión en la que Estadio Seguro y la ANFP dejaron en acta que no estaban de acuerdo con la decisión.

Una vez que se conoció la decisión, la U manifestó su molestia en las redes sociales. “Se nos informó que el partido entre O’Higgins y Universidad de Chile finalmente se disputará sin público visitante. Pese a las declaraciones públicas de la autoridad y la postura de la ANFP, primó la intención de la dirigencia local”, lanzaron de entrada.

“Rechazamos tajantemente esta decisión y lamentamos que el fútbol chileno sea escenario de una discriminación que no le hace bien al país. La equidad deportiva deber ser un valor irrenunciable en nuestro Campeonato. Creemos que hoy esto no se cumple”, agregaron desde Azul Azul quienes presentaron posteriormente la denuncia.