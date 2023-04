Audax Italiano levanta la voz y exige recibir a los hinchas de la U: “No es justo sufrir las consecuencias económicas de las acciones de otros clubes”

En Audax Italiano están molestos. El cuadro audino, que este fin de semana se impuso por 2-3 a Recoleta, por la Copa Chile, se alista para el duelo frente a Universidad de Chile, que marcará el retorno del Torneo Nacional.

El duelo, que se jugará este domingo, a las 15.30 horas, en el Bicentenario de La Florida, tendrá una particularidad: no contará con los hinchas de Universidad de Chile. El Tribunal de disciplina determinó que los estudiantiles no podrán contar con su hinchada por los tres próximos duelos en condición de visitante tras los serios hechos de violencia que ocurrieron en el estadio Monumental. Cabe recordar que Colo Colo, en tanto, fue sancionado con los próximos tres cotejos de local (Palestino, Audax Italiano y Curicó Unido) más el próximo Superclásico que se dispute en Macul.

“Atendido el mérito de lo expuesto en los Considerandos del presente fallo y lo dispuesto en el articulado, también enunciado, del Código de Procedimiento y Penalidades, se aplica al Club Universidad de Chile la sanción de jugar tres partidos oficiales, en que le corresponda actuar en calidad de visita, sin la presencia de hinchas, adherentes, barra, socios, abonados, o cualquier otra denominación”, dice el escrito.

“La referida sanción deberá ser cumplida en los primeros tres partidos del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, que con posterioridad a la fecha de la notificación de la presente sentencia, le corresponda intervenir al Club Universidad de Chile en calidad de visitante”, agregan.

Frente a tal escenario, en Audax Italiano levantan la voz. Es el primer rival de visitante que los azules enfrentarán luego de la sanción. Gonzalo Cilley, el presidente del cuadro de La Florida, asegura que apelaron al Tribunal de Disciplina para que revierta la decisión pensando en que los únicos perjudicados son los locales pues no podrán vender sus tickets a los fanáticos estudiantiles.

“Sí, presentamos una apelación”, dice Cilley al ser consultado por El Deportivo. “Respetamos al tribunal pero no es justo para la competencia que un equipo sufra las consecuencias económicas de acciones de otros clubes u hinchadas”, agrega el dueño del equipo verde. “¿Si tienen que castigar a la U de local? Eso no lo podemos decidir nosotros. Buscamos no ser afectados en nuestros ingresos por venta de entradas simplemente”, cerró el empresario.

Los otros clubes que sufrirán con la sanción del Tribunal de Disciplina son Everton en la fecha 11, en Viña del Mar y Coquimbo, en la fecha 13, en el duelo que se disputará en la Cuarta Región.