Jorge Valdivia le responde a los argentinos tras el ninguneo a Colo Colo de cara a la Libertadores

El camino de Colo Colo en la Copa Libertadores está cerca de definirse. El Cacique conocerá a sus rivales para la fase grupal el 27 de marzo, y los bombos para el sorteo ya están conformados. Desde Argentina, vieron a los albos como uno de los rivales más accesibles del bombo 2. Al respecto, Jorge Valdivia se expresó, aunque no precisamente para criticar los dichos.

El Mago realizó una visita al Chile Pádel Open donde dejó claro su fanatismo por este deporte, pero también se refirió a la situación que enfrentará su ex equipo en el torneo de clubes más importante del continente. El ex volante creativo no le dio mayor relevancia al ninguneo que realizaron los panelistas del programa Dale al Medio de TyC Sports y expuso su punto de vista.

“Me preocuparía si algún jugador de un equipo argentino lo dijera. Porque uno tiene derecho a pedir equipo, como cuando nosotros decimos que queremos un equipo boliviano o venezolano. No lo veo raro. Si fuera un jugador, sería irrespetuoso” explicó Valdivia en primera instancia.

Lo que sucedió en el mencionado programa trasandino fue que, al comentar los posibles rivales para River Plate y Boca Juniors en la Libertadores, un panelista dijo: “Yo prefiero a Colo Colo”. Posterior a este comentario, liquidaron a los albos expresando que “fue un grande, pero hace 30 años”.

Posteriormente, el otrora jugador del Palmeiras fue claro con el presente de los equipos chilenos en competiciones internacionales, apuntando también a la diferencia en presupuesto que hay con el resto de clubes. “Los tiempos han cambiado. La cuestión financiera también ha cambiado, son otros los presupuestos y valores que se maneja, y en Chile nos hemos ido quedando. Estamos bajo varios países de Sudamérica”.

Por esto, el nacido en Venezuela expresó la mentalidad que deben tener los representantes de Chile tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. “Los equipos se tienen que preocupar de representar bien al país en cada competición. Tienen que mirar hacia arriba y no pensar en que diez años atrás se competía más”.

Eso sí, el Mago no se refirió a la dificultad que tendrá el camino en el certamen para ambas escuadras. “Soy más de decir que los partidos se tienen que jugar. Independiente de que a Colo Colo o Ñublense les toque un grupo difícil, se tiene que jugar y competir” remarcó con claridad.

Para sentenciar, Valdivia comentó la eliminación de Magallanes en la fase previa de la Libertadores a manos de Deportivo Independiente Medellín. “Si bien había una diferencia en el físico, Magallanes sí compitió hasta la expulsión de Felipe Flores. Pero creo que los partidos se tienen que jugar de una forma distinta sobre todo en el extranjero” finalizó el campeón de la Copa América 2015.

La aventura internacional de todos los equipos chilenos será decidida el 27 de marzo, cuando se realicen los sorteos para las fases de grupos tanto de Libertadores como Sudamericana. Colo Colo y Ñublense son los únicos representantes nacionales en la primera mencionada, mientras que Audax Italiano, Palestino y Magallanes jugarán en la segunda nombrada. Una vez conocidos los grupos, la instancia se comenzará a jugar a partir del 4 de abril para ambas competiciones.