El complejo 2023 de Jordhy Thompson, la promisoria figura de Colo Colo que ya acumulaba polémicas que lo marginaron de la Sub 20

Cuando Colo Colo iniciaba su participación en el Campeonato Nacional, visitando a Deportes Copiapó, luego de una semana cargada de dudas por haber caído ante Magallanes en la Supercopa, muchos quedaron impresionados por la actuación de Jordhy Thompson. El juvenil albo, que había sido marginado de la Roja Sub 20, era el desequilibrante en el once que planteaba Gustavo Quinteros en la región de Atacama. Con 18 años, fue el encargado de marcar el primer tanto del Cacique en el certamen.

A casi dos meses de aquel encuentro, los flashes nuevamente apuntan a Thompson. Pero, esta vez, no es por algo hecho dentro de la cancha. Sus actuaciones pasan a segundo plano. Este miércoles, un video del futbolista albo agrediendo a una mujer, su expareja, fue difundido. En el metraje se observa como el jugador le propina un golpe de puño en el rostro a Camila Sepúlveda.

En el Cacique tomaron medidas rápidamente. “Colo Colo lamenta y condena los hechos de violencia protagonizados por nuestro jugador Jordhy Thompson. El jugador, que actualmente reside en Casa Alba, se encuentra con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan, que lo mantendrá alejado de las actividades del primer equipo por el tiempo que los especialistas determinen adecuado”, expusieron, a través de un comunicado.

También habló la víctima del ataque. “Quiero aclarar que yo nunca publiqué los videos. No sabía que terceras personas lo tenían, pensé que solamente los tenía yo. Nunca tuve la intención de mostrarlos, de publicarlos, porque obviamente para mi también es vergonzoso y humillante”, dijo la otrora novia del volante.

“Con Jordhy ya no estamos juntos, terminamos hoy. Él va a estar en tratamiento psicológico y yo también. No tengo nada más que decir respecto al tema. Por favor paren su hate porque me afecta mucho. Le están hablando a mi mamá, están llamando a mis abuelos, así que creo que no es justo para mi. Lo único que pido es más empatía”, agrega.

Jordhy Thompson, en la Supercopa frente a Magallanes. Foto: AgenciaUNO

La joya caída

El antofagastino vive en la Casa Alba desde los once años. Su irreverencia de niño llamó la atención de los captadores colocolinos, por lo que se lo llevaron muy temprano desde el norte a la capital. En la interna del Cacique se le describía como un joven “pelusón”, pero no irrespetuoso. Por lo que los actos que hoy lo tienen en el ojo del huracán jamás fueron previstos.

Su debut en el primer equipo fue traumático, pero lejos de desmotivarlo, Thompson comprendió que debía luchar por un puesto. El primer encuentro que jugó fue aquel recordado choque entre Ñublense y Colo Colo, donde los de Gustavo Quinteros se presentaron con un once compuesto mayormente por juveniles, debido a un brote de Covid-19 en el plantel de honor. En aquella temporada, la 2021, el nortino sumó 33 minutos. El año pasado acumuló tan solo 11, pero en el presente curso ya llevaba 201 minutos. Ahora estará ausente por un período indefinido.

La actitud expuesta, sobre todo en las primeras jornadas, tenía encantado a los hinchas y el DT tampoco escatimaba en sus elogios. “Lo hace bien en las tres posiciones. Termina haciendo los goles yendo desde derecha y enganchándose a su perfil. Es desequilibrante, tiene muchas condiciones. Aún es joven con pocos partidos, por eso no hay que darle toda la responsabilidad de la elaboración de un equipo grande. Pero hay que darle minutos, llevarlo de a poco, darle partidos y apoyarlo”, declaraba el argentino-boliviano antes de enfrentar a Ñublense, hace un mes.

Sin embargo, poco a poco, su participación fue disminuyendo. En la Supercopa jugó 18′, luego, ante Copiapó, estuvo en el campo por 64′, donde anotó y asistió, en la caída ante O’Higgins sumó 63′, marcando la única cifra alba. De ahí en más, los números a la baja. 45′ ante los Diablos Rojos, solo 21′ ante Coquimbo Unido y siete minutos en el Superclásico ante la U.

Las primeras apariciones de Thompson en el 2023 fueron llamativas. Sobre todo porque en paralelo se disputaba el Sudamericano Sub 20, donde la Roja juvenil, dirigida por Patricio Ormazábal, decepcionó. Viendo lo que hacía el albo en los campos nacionales, pocos comprendían su ausencia de la nómina final del estratega. Más aún considerando que había sido parte de todo el proceso. No obstante, tiempo después se reveló que su marginación fue porque se ausentó de un ciclo de entrenamientos. El volante prefirió escapar e ir a la playa con su novia, lo que colmó la paciencia de Ormazábal y Mirosevic.

Hoy, con los focos puestos en lo que sucede fuera del campo, los repudios al acto de violencia efectuado por Thompson no se hicieron esperar. Jaime Pizarro, recientemente nombrado ministro del Deporte, se refirió al asunto. “Requerimos de la colaboración de todas y todos, especialmente para garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de estos hechos. Seguiremos trabajando en líneas de acción con el objeto de concientizar y reflexionar respecto de la violencia de género no solo en el fútbol, sino que en todos los ámbitos del deporte para evitar la reiteración de estos hechos”, declaró el ex mediocampista, quien, además, es padre de Vicente Pizarro, compañero del involucrado.

Por otra parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también condenó los hechos. “Las imágenes son bien claras y lo que muestran es que hay una agresión y, por lo tanto, ahí yo me pregunto por qué no se ha actuado de oficio por parte de la Justicia”, sostiene.

“Hay una parte de la respuesta del club que a mí me parece insatisfactoria, en la medida que se dice que esto se va a trabajar con un psicólogo deportivo. La violencia contra las mujeres no es una cuestión que tenga que ver con la frustración deportiva (...) Es hora de que los clubes se lo tomen en serio, porque ha pasado en varios clubes que jugadores juveniles o que vienen de sus filas, es decir, que han pasado por un proceso de formación desde sus inferiores, tienen estas conductas que son delitos”, dispara.