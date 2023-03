El polémico perfil del Beto, el exlíder de Los de Abajo que estuvo en el Monumental para el Superclásico

Distintas polémicas rodearon el Superclásico disputado en el Monumental. Una cortapluma abierta cayendo a la cancha, bengalas arrojadas hacia la barra de la U y una agresión contra Cecilia Pérez marcaron la jornada del domingo. No fue lo único, ya que la presencia de Gonzalo Carrera (alias el “Beto”), exlíder de Los de Abajo, en el sector Rapa Nui, junto a los hinchas azules que ingresaron con entradas de cortesía, fue otro elemento llamativo que causó controversia.

La situación generó muchas dudas, pues no estaba clara la forma en la que Carrera ingresó al estadio. ¿Por qué? Porque esa localidad estaba reservada para aquellos aficionados azules que poseían tickets de cortesía, los que, en primera instancia, fueron entregados por Colo Colo a la U, para que luego los estudiantiles los designaran a su antojo.

¿Acaso la U le había facilitado una entrada gratuita al exlíder de su barrabrava? La respuesta de Azul Azul a esta pregunta fue un rotundo no. Luego, el Beto le contó a El Deportivo su versión de los hechos. “Tengo la compra en mi cuenta de Puntoticket. No la descargué, porque no lo necesitaba. Entré con el carnet. No tengo derecho de admisión. De la barra me retiré, pagué mis deudas”, señaló. El boleto correspondía al sector B de Rapa Nui, exclusivo para fanáticos albos, detalle que fue señalado por el personal a cargo del control de acceso. “Le expliqué que era hincha de la U y me dijo ‘mejor póngase acá’. No me interesaba comprar galería sur. Les puede parecer mal a algunos. Quiero seguir yendo al estadio toda mi vida. Por eso evito encontrarme con ellos, para que no se sientan pasados a llevar”, sostuvo.

“Hace 13 años que dejé la barra. Lo hice bien, mal o más o menos, pero estoy al día. Limpié mis papeles. (...) Hoy estoy en otra”, sentenció.

Su pasado

Gonzalo Carrera, a quien también apodaban “Cabezón Beto”, tuvo un extenso periodo siendo uno de los líderes de la barra brava Los de Abajo. Su presencia en dicha agrupación se dio aproximadamente hasta 2010, cuando dentro del mismo grupo surgieron rupturas internas. A raíz de esto, se formaron dos facciones: “La vieja escuela” y “Movimiento LDA”. Carrera no se sintió identificado y guardaba ciertas discrepancias con esta nueva etapa de Los de Abajo, por lo cual no participó en ninguno de los dos bandos.

“Somos una familia, nos cuidamos y queremos transmitirle eso a las nuevas generaciones, a los más chicos que están acá, ellos que se den cuenta que esto seguirá siempre. Mientras exista la U, existirá la barra de la U, y cuando no estemos nosotros, estarán ellos y deberán hacerlo con los mismos valores y principios que esta gente nos delegó”, expresaba en un video de Youtube del canal “Hinchas, Pasión sin Límites”, señalando lo que significaba para él ser uno de los líderes de la principal barra del cuadro estudiantil.

Eso sí, mientras era barrista azul, solía tener gran presencia mediática por los incidentes en que se involucraba. Por ejemplo, en 2005, apareció en los medios tras ser hospitalizado por recibir una bengala en el rostro, lo que pudo tener consecuencias graves para él. Sin embargo, los informes médicos descartaron la posible pérdida de un ojo. El incidente ocurrió en un partido entre la U y Universidad Católica, en la final del Torneo de Clausura 2005, el cual vio a los cruzados consagrarse en los lanzamientos penales.

Por otra parte, también cuenta con un considerable historial delictual. Beto apareció en la prensa local por ser partícipe de un violento asalto en la comuna de Las Condes, ocurrido el 1 de febrero de 2005. Un grupo de menores huyó con dinero en efectivo, un computador y un automóvil de un hogar, pero tres de los cinco individuos involucrados en el delito fueron detenidos por carabineros. Entre los responsables, se encontraba justamente el barrista azul, quien ofició como reducidor de las especies robadas.

Otro de los más grandes problemas que tuvo el exlíder de la barra brava de la U con la justicia fue en 2003, cuando disparó perdigones de una escopeta Maverick a un vecino. Según Beto, sus acciones fueron porque la víctima estaba intentando robar su auto, golpeando el parabrisas con una tapa de alcantarillado.

Su participación en la política

Un reportaje de La Nación Domingo, publicado en 2005, hizo mención a la participación en la política que tuvo Carrera junto a otros líderes de la barra azul, tales como el “Mono Ale” o “Anarkía”. Concretamente, estaban apoyando la candidatura de Germán Llanca, barrista que se candidateó a diputado por el distrito 19 bajo la lista Juntos Podemos, coalición de izquierda.

Los antiguos líderes de la barra brava estudiantil apoyaron a su compañero en dichas elecciones a diputado. Sin embargo, en senadores y presidente afirmaron que su voto era para la UDI y Joaquín Lavín, respectivamente. Además, en aquellos años, Beto confesó a La Cuarta que “igual trabajo en la UDI para las campañas”.

En el mencionado reportaje de La Nación, ambos barristas confesaron que trabajaban para las campañas de Lavín y la UDI. Es más, Beto especificó que era militante del partido fundado por Jaime Guzmán, donde además estuvo a cargo de un centenar de personas que salían a las calles de noche para realizar rayados y destruir propaganda de otros candidatos, según él mismo confesó.

Actualmente, Carrera parece estar alejado de aquel mundo e insiste en que no recibió una entrada de cortesía de Azul Azul. “Si la U tuviera 100 cortesías, yo sería el 101. Pago dos abonos de tribuna. Por eso voy al estadio. Incluso me han impedido viajar. Ha habido charters que incluso pude pagar, pero me bajaron por haber sido de la barra. Hoy estoy en otra. Y te insisto: compré entrada como cualquier cristiano”, finalizó.